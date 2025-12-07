Intresseanmälan Volvo Construction Equipment Arvika
2025-12-07
Volvo Construction Equipment är byggt av människor och genom vårt fantastiska
samarbete strävar vi efter att skapa mångfald, trygghet och en kreativ arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas.
Vi arbetar för en hållbar framtid tillsammans med våra kunder för att bygga den värld vi vill leva i. Vi söker ständigt efter engagerade och kunniga medarbetare som vill vara en del av vårt team.
En intresseanmälan är ett sätt för dig att visa ditt intresse för framtida produktionstjänster hos oss. Genom att skicka in din anmälan får vi möjlighet att kontakta dig inför kommande lediga tjänster.
Vilka roller söker vi?
På Volvo Construction Equipment i Arvika söker vi ständigt engagerade medarbetare till våra produktionstjänster - exempelvis inom montering, logistik och detaljtillverkning.
Oavsett om du är i början av din karriär eller har erfarenhet sedan tidigare, finns här möjligheter att växa och utvecklas i en modern, tekniskt avancerad och hållbar industri.
I din intresseanmälan ser vi gärna att du anger vilket område inom produktion som känns mest relevant för dig, så att vi lättare kan matcha din profil med framtida möjligheter.
Vem är du?
Vi välkomnar dig som vill utvecklas och nå din fulla potential hos oss. Vi är måna om att skapa en inkluderande och stödjande arbetsmiljö där alla kan växa och känna sig uppskattade.
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för produktion och teknik och som brinner för ständiga förbättringar och utveckling.
Oavsett om du har erfarenhet inom produktion eller är ny i branschen, tror vi att din vilja att lära och din passion för att bidra till en hållbar framtid kommer göra dig till en värdefull medlem av vårt team.
Hur skickar jag in min intresseanmälan?
Vi håller vår intresseanmälan öppen för dig som är nyfiken på att arbeta hos oss på Volvo Construction Equipment.
Genom att skicka in din anmälan visar du att du vill vara med och bidra till vår resa mot innovativa och hållbara lösningar.
Intresseanmälan är inte kopplad till en specifik tjänst, utan ger oss möjlighet att lära känna dig och matcha din profil mot framtida möjligheter.
Det innebär att du inte får någon återkoppling direkt efter att du skickat in din ansökan. Vi går igenom inkomna intresseanmälningar löpande och hör av oss om en roll dyker upp som passar din bakgrund och dina ambitioner.
För att vi ska få en så bra bild av dig som möjligt, bifoga gärna ditt CV och personliga brev, och besvara några korta frågor om varför du vill jobba hos oss.
Volvo Construction Equipment erbjuder nu möjligheten till Volvoanställning redan från första anställningsdagen.
Detta innebär att du som medarbetare får tillgång till trygghet, karriärutveckling och förmåner som speglar Volvos höga standard och värderingar.
Vi vill ge dig chansen att växa tillsammans med oss och vara en del av den spännande resa vi gör för att bygga en hållbar framtid.
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vilka vi är och vår värdegrund
Vårt fokus på inkludering, mångfald och jämlikhet erbjuder alla anställda möjligheten att kunna vara sig själv och att arbeta och utvecklas i en trygg och stödjande miljö, fri från trakasserier och diskriminering. Vi hoppas därför att du ansöker och låter oss avgöra din lämplighet, även om du känner att du inte uppfyller alla kvalifikationer i arbetsbeskrivningen.
