Intresseanmälan vikarie till den anpassade grundskolan
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete. Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med elever som läser ämnesområden. Uppdraget är att tillsammans med kompetenta, engagerade kollegor stödja elevers lärande och utveckling i den anpassade grundskolan.
Vem är du?
Som person är du lyhörd, lugn och trygg. Du är flexibel, uthållig och har förmåga att ändra ditt förhållningssätt efter situation. Vidare har du en positiv och engagerad inställning till det elevnära uppdraget och du behöver kunna arbeta både självständigt och samarbeta i team. Du är en god relationsskapare och fungerar väl med elever, vårdnadshavare och kollegor. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• fyllt 18 år
• en fullgjord gymnasieutbildning eller en utbildning som vi bedömer likvärdig
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• goda kunskaper i tydliggörande pedagogik samt i alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK)
• erfarenhet av pedagogiskt arbete,
• erfarenhet av arbete med individer med intellektuell funktionsnedsättning och autism
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Om tjänsten
Vi söker en eller flera som är intresserade av att jobba inom anpassad grundskola som timvikarie. Känns det som något för dig? Tveka inte att ansöka.
Vi ser fram emot din ansökan!
Bra att veta
Innan anställning behöver du uppvisa aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringskonsulter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Markaryds kommun
(org.nr 212000-0654)
285 31 MARKARYD Kontakt
Rektor Anpassad grundskola, Traryds skola
Sandra Vogel sandra.vogel@markaryd.se 0433 738 77 Jobbnummer
9873918