Intresseanmälan: vi söker logistiker till Västerås - TNG Group AB - Logistikjobb i Västerås

TNG Group AB / Logistikjobb / Västerås2021-04-13Vi utökar nu vårt nätverk och söker logistiker inom Västeråsregionen som vill jobba med både längre och kortare uppdrag.Inför framtida uppdrag och rekryteringar vill vi nu komma i kontakt med dig som vill jobba som logistiker inom Västeråsregionen. Vi på TNG Tech ser en fortsatt efterfrågan på logistiker och söker därför både dig som vill ha en långsiktig anställning och dig som vill ta ett kortare uppdrag.Oavsett om du jobbar som konsult hos oss eller blir rekryterad direkt till kund, får du möjlighet att testa nya arbetsuppgifter, lära känna olika företag och inte minst utvecklas i din yrkesroll. Och alltid med en trygg anställning, ett schysst företag och kollektivavtal i ryggen.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Hos oss på TNG Tech blir du en betydelsefull medarbetare som gör skillnad - oavsett om du arbetar på ett av våra kontor eller som konsult hos en av våra kunder. Som konsult är du faktiskt extra betydelsefull, för det är du som träffar våra uppdragsgivare varje dag.Vi tycker därför att det är viktigt att du har en trygg anställning med kollektivavtal via Unionen, schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Hos oss kommer du:* Trivas på jobbet! Våra konsulter 2019 gav oss ett nöjdhetsindex (Employee Net Promoter Score) på 55 i samband med årets medarbetarundersökning. En siffra som motsvarar "världsklass".* Personligen bli stöttad och peppad av din egen konsultchef - allt för att du ska få utvecklade uppdrag på trivsamma arbetsplatser.* Knipa en plats i vårt nätverk med TNG-konsulter inom ekonomi och administration. Här får du också möjlighet att utbyta erfarenheter och träffa andra konsulter på sociala aktiviteter som vi återkommande arrangerar.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom logistiker får du planera, organisera, styra, leda och följa upp alla aktiviteter inom olika projekt. Några av dina dagliga arbetsuppgifter kan vara att:* Ansvara för inventering av produktionsmaterial.* Ansvara för bokning av transporter samt transportdokument.* Ansvara för logistiklösningar hos externa kunder/leverantör.* Ta fram, utveckla och effektivisera processer inom materialhantering.* Ansvara för rapportering och planering i olika affärssystem, t ex Excel.* Samarbeta med produktion och kundansvariga.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅSom logistiker får du möjligheten att varje dag samarbeta med kompetenta kollegor och kunder, och du får använda din logistiska och problemlösande sida.Många av våra uppdrag innefattar mycket kontakter såväl nationellt som internationellt. Vi ser därför att du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Du är också en van användare av affärssystem och Excel.VEM ÄR DU?Vi söker dig som har en relevant utbildning för tjänsten och gärna några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper om logistikprocesser samt förbättrings- och effektiviseringsarbete inom materialhantering. Vidare är det meriterande att du har erfarenhet av moderna ERP-system och Lean production.Som person är du strukturerad, resultatorienterad och agerar på eget initiativ. Du gillar att hela tiden driva ditt egna arbete framåt, och du är öppen för förändringar och nytänkande. Du är duktig på att skapa ett användbart nätverk och gillar att samarbeta med övriga personer i teamet där du får chansen att dela med dig av dina egna kunskaper och inputs.INTRESSERAD?Detta är både ett rekryterings- och bemanningsuppdrag. Det innebär att du antingen kan rekryteras direkt till kund eller bli anställd av oss på TNG Tech för att arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2021-04-13Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-12Tng Group AB5687681