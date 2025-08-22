Intresseanmälan timvikarie inom förskolan
2025-08-22
Utbildnings- och Kulturförvaltningen
Markaryds kommun satsar! Vill du vara med oss och ha ett omväxlande och lärorikt arbete?
Som timvikarie hos oss kommer du att möta barn i olika åldrar och kompetent personal. Du får möjlighet att utvecklas inom din roll som timvikarie, och utifrån omfång och arbetssätt få möjlighet att ta ansvar i olika situationer.
Om du vill utveckla och utvecklas, finns det egentligen ingen anledning till att du inte arbeta i Markaryds kommun. Välkommen!
Vilka är vi?
Tillsammans gör vi varandra bättre - det är vår värdegrund och vi tar den på allvar. Hos oss möter du kompetenta kollegor och engagerade chefer som tror på styrkebaserat och systemiskt ledarskap. Som medarbetare hos oss kommer du möta en positiv och välkomnande stämning. Vi kommer att tro på dig, stötta dig i ditt uppdrag och ha kul när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare. Vi behöver din kompetens, erfarenhet och energi i arbetet!
Ditt nya jobb
Som timvikarie inom förskolan kan du erbjudas arbete vid kort varsel och i olika delar av kommunen. Du kommer att ha ett tätt samarbete med övrig personal.
Vem är du?
För oss är det viktigt att du har ett stort hjärta, driv och engagemang för våra barn, vårdnadshavare och pedagoger. Du har god förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och samverkansparter. Du är också flexibel och lösningsorienterad i förhållande till verksamhetens skiftande behov. Publiceringsdatum2025-08-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är fyllda 18 år och det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet som barnskötare, förskolelärare eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Som person är du social, empatisk, initiativrik och du ska kunna arbeta både självständigt och i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/)
och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att sökande motsvarar önskade kvalifikationer och personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
Detta är ett deltidsjobb.
http://www.markaryd.se/
9470868