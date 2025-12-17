Intresseanmälan timvikarie Eksjö kommun
2025-12-17
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.

Arbetsuppgifter
I arbete inom förskola och grundskola/anpassad grundskola kommer du ha i uppdrag att hjälpa barnen/eleverna att utvecklas både kunskapsmässigt och känslomässigt. Därmed läggs grunden till det livslånga lärandet. Inom ovanstående kan du arbeta som barnskötare, elevassistent och obehörig pedagog.
Inom äldreomsorgen, äldrepsykiatrin och nattarbete inom äldreomsorgen hjälper du äldre personer med olika hjälpinsatser, till exempel omvårdnad, personlig hygien, förflyttningar, städ, tvätt, inköp, ledsagning, tillsyn och aktiviteter som exempelvis promenader. Arbetet utförs både inom särskilt boende eller i den enskildas privata bostad. Arbetet omfattar även dokumentation. På natten arbetar du oftast ensam men har ett nära samarbete med hemsjukvårdens nattsjuksköterskor.
Inom funktionsstöd ger du stöd, social service och omvårdnad till brukare i deras vardag. Du arbetar på LSS-boenden, till exempel en gruppbostad eller servicebostad, eller med personlig assistans.
Inom neuropsykiatrin ger du stöd, omvårdnad och vägledning till barn, ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism. Du arbetar med att möta barnet/ungdomen utifrån deras utveckling och funktionsnivå. Arbetet sker både i team och på egen hand.
Inom måltidsverksamheten är vårt mål är att tillsammans med övrig personal göra måltiden till en helhetsupplevelse! För att nå målet kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök: bereda och tillaga frukost, lunch, mellanmål och kvällsmat till barn, elever och äldre. Beställning av varor från leverantörer samt matportioner i kostdataprogrammet Matilda är några andra arbetsuppgifter som är en del av att skapa en upplevelse för de som äter den mat vi serverar. Likaså kommer du att kunna få arbeta med matlagning samt hantering och servering av specialkost.Kvalifikationer
* Förskola och grundskola/anpassad grundskola
För arbete inom Barn- och utbildningssektorn ska du ha en godkänd utbildning på gymnasienivå och du har minst en språklig nivå motsvarande grundläggande svenska delkurs 1. Du ska vara bra på att uttrycka dig på svenska i tal och skrift, utöver det ska du vara bra på att skapa relationer och vara en trygg och kreativ person. Du tycker om att arbeta med barn och ungdomar och sätter deras behov i centrum.
* Äldreomsorg/Äldrepsykiatri/Nattpatrullen
Du ser människor som individer och vill stärka människors egna resurser. Du tycker om att arbeta i grupp men är ej heller rädd för ensamarbete. Du är ansvarsfull, serviceinriktad, stresstålig och lyhörd. Ett gott bemötande gentemot andra är mycket viktigt. Du har examen från utbildning som undersköterska alternativt har erfarenhet av vård- och omsorgsarbete. Du behöver behärska svenska språket i tal och skrift samt ha datorvana.
* Funktionsstöd/Neuropsykiatrin
Du ser människor som individer och vill stärka människors egna resurser. Du är noggrann, stresstålig och flexibel, ser helheten, men fokuserar på det enskilda mötet. Du brinner för att hjälpa andra människor. Det är en fördel om du har utbildning inom området eller arbetslivserfarenhet som personlig assistent eller behandlingsassistent.
* Måltidsverksamheten
Det är viktigt att du förstår att det vi äter är en viktig del av hur vi upplever vårt liv och vår dag. Du är kvalitetsmedveten, både när det gäller det vi producerar men också hur vi gör det. Du tycker om att arbeta i grupp samt vara till nytta för andra. Det är en fördel om du har utbildning inom kost samt arbetslivserfarenhet inom kök.
Före erbjudande att arbeta ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, det beställer du på polisen.se. Det är önskvärt att registerutdraget öppnas i samband med överlämnandet.
* Förskola, skola och måltidsverksamheten - välj "Arbete inom skola eller förskola".
* Äldreomsorgen - välj "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
* Funktionsstöd - välj "Arbete med barn med funktionsnedsättning" och "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret".
Till alla våra tjänster inom sociala sektorn och måltidsenheten kräver vi att:
• du minst är godkänd i grundskolan
• du har minst en språklig nivå motsvarande grundläggande svenska delkurs 1
Inom alla verksamheter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver vara minst 18 år vid ansökan.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Ersättning
Enligt avtal.
Arbetsgivare Eksjö kommun
Enhetschef Bemanningsenheten
Andreas Svensson andreas.svensson1@eksjo.se 0381-361 11
