Intresseanmälan timvikariat inom vård och omsorg

2025-09-18
Hos oss får du chansen att bidra på riktigt för Borlängebon och hela kommunen.
Oavsett var du befinner dig i livet, i början av din karriär, mitt i arbetslivet eller mot slutet är det här en möjlighet att göra något meningsfullt, samla värdefulla erfarenheter och möta människor du kommer att minnas länge.
Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda.
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
• Jag möter varje människa med öppenhet
Vi håller intervjuer löpande och hoppas att du skickar in din intresseanmälan redan idag.
Som timvikarie inom särskilt boende arbetar du på ett äldreboende utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt med personer som är i stort behov av vård och omsorg dygnet runt.
Vi har även växelvård för äldre personer som behöver regelbunden avlastning och hjälp, samt korttidsboende som är ett tillfälligt boende för äldre personer som har svårt att klara sig själv efter en sjukhusvistelse.
Arbetsuppgifterna består av att ge personlig omvårdnad som t ex hjälp vid toalettbesök, hygien, städning, tvätt, förflyttningar, på- och avklädning, läkemedelshantering och måltider. Arbetet består även av social omsorg såsom att umgås och stimulera de äldre till en trivsam dag med olika aktiviteter..
Som timvikarie inom ordinärt boende är du med och bidrar till trygga, professionella och rättssäkra insatser, vilka utförs i Borlängebons egna hem. Med utgångspunkt i personens behov ger du omsorg och service som underlättar i vardagen. Omsorgen utgår från de beviljade insatser Borlängebon har utifrån socialtjänstlagen och kan exempelvis handla om allt från att stödja denne vid personlig omsorg, till att städa och göra inköp.
Inom ordinärt boende arbetar vi pedagogiskt för att Borlängebon som har hemtjänstinsatser, så långt det är möjligt, ska känna sig självständig och delaktig. För att försäkra oss om god omsorg och hög kvalitet arbetar vi utifrån Individens behov i centrum (IBIC), där lyhördhet och ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt ligger till grund för vårt arbete. Högt upp på agendan finns också engagemang och prioriteringar som skapar en riktigt trevlig arbetsplats med en bra arbetsmiljö och ett givande samarbete.
För oss är det viktigt att du alltid är ansvarsfull och sätter Borlängebons behov i centrum och respekterar integriteten hos dem vi utför insatser hos.
Som nyanställd vikarie erbjuds du introduktion på arbetsplatsen.
Vilka krav ställer vi på våra vikarier?
* Du är över 18 år.
* Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och dina arbetskamrater.
* Du kan skriftligt dokumentera det som krävs i verksamheten.
* Du kan arbeta med både manliga och kvinnliga arbetskamrater och brukare.
* Du lämnar in ett utdrag ur polisens belastningsregister.
* Körkort är meriterande inom ordinärt boende.
* Kunna cykla
* Du är trygg i att arbeta självständigt inom verksamhetens givna ramar.
* Du har ett gott bemötande och är ansvarsfull. Dessutom är du flexibel och kan ställa upp med kort varsel.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom vårdyrket.
Kom ihåg: Du behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
Timlön
