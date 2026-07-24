Intresseanmälan timanställning inom LSS
Ab Solom / Vårdarjobb / Sollentuna Visa alla vårdarjobb i Sollentuna
2026-07-24
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Vill du vara med och göra verklig skillnad i vardagen för personer med funktionsnedsättning? Som timanställd inom våra LSS-verksamheter får du möjlighet att arbeta inom daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsboende. Här blir du en viktig del av ett engagerat team där du varje dag bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet för de personer vi stöttar.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som timanställd inom LSS ger du stöd utifrån varje persons individuella behov, önskemål och genomförandeplan. Arbetet bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och syftar till att skapa förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv.
Beroende på vilken verksamhet du arbetar i kan du stötta både barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna varierar men har alltid individens trygghet, delaktighet och utveckling i fokus. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att
Vanliga arbetsuppgifter kommer att vara:
ge stöd i vardagliga aktiviteter och personlig omvårdnad utifrån individuella behov,
planera och genomföra aktiviteter tillsammans med den enskilde,
dokumentera insatser i social journal enligt gällande riktlinjer,
samarbeta med kollegor, närstående och andra yrkesgrupper för att skapa ett gott stöd,
bidra till en trygg, strukturerad och utvecklande miljö.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Självklart har vi också kollektivavtal.
Detta är en löpande intresseanmälan för timanställning. Som timanställd arbetar du vid behov och arbetstiderna kan vara dag, kväll, helg, vaken natt eller jour, beroende på verksamhetens behov. Alla våra verksamheter finns i Sollentuna kommun. Profil
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift,
har grundläggande datakunskaper och kan använda e-post, Word och verksamhetssystem
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel som undersköterska, har en gymnasieutbildning inom barn- och fritidsprogrammet eller studerar eller har en eftergymnasial utbildning inom pedagogik, omsorg eller hälso- och sjukvård.
Vi ser även gärna att du har kunskap om vad LSS innebär och hur lagens intentioner omsätts i praktiken genom självbestämmande och delaktighet, erfarenhet av att arbeta med personer som omfattas av LSS eller annan erfarenhet från vård och omsorg samt erfarenhet av tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande. Det är också positivt om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån KASAM (känsla av sammanhang). B-körkort är också meriterande.
Som person känner glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära både boende och kollegor. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både boende och kollegor kan utvecklas och trivas.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ab Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 23 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Martin Eneroth martin.eneroth@solom.se +358812824024 Jobbnummer
10010686