Intresseanmälan till hemvården
Karlstads kommun / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-01-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Hej du medmänskliga proffs!
Vi behöver fler medmänskliga proffs till hemtjänstens enheter inom Karlstad tätort och till våra ytterområden Skattkärr/Väse, Molkom, Skåre och Vålberg.
Både för vikariat och tillsvidare.
Är du undersköterska eller har erfarenhet av arbete i hemtjänst och vill ha ett arbete som är livsviktigt? Gillar du varierande arbetsuppgifter och att ingen dag är den andra lik? Då är det här jobbet något för dig.
Som undersköterska inom hemtjänsten möter du människor i deras hem och stöttar dem för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du bidrar till livskvalitet och får väldigt mycket tillbaka. Jobbet har sina utmaningar, men det är alltid nära till skratt och leenden.
Hur ser vi på jobbet?
Att det är extremt viktigt så klart. Du ska ge omvårdnad och utföra olika serviceinsatser i omsorgstagarens hem, utifrån omsorgstagarens individuella behov. Allt med syfte att skapa förutsättningar för en meningsfull vardag. I dina arbetsuppgifter ingår även att utföra medicinsk sjukvård och rehabilitering.
Hur kan vi stötta dig?
På en rad olika sätt. Vi har ett stort fokus på utveckling och nytänk, bland annat genom digitalisering och välfärdsteknik. Just nu har vi ett extra fokus på att stärka kontaktmannaskap och medarbetarskap som ett led att skapa trygghet för både medarbetare och omsorgstagare. Kanske är den viktigaste stöttningen att vi lyssnar på dig och sätter stort värde på ditt engagemang och delaktighet för att skapa en god arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder heltidstjänster och scheman utan delade turer och arbetar för att skapa mer tid för det vårdnära arbetet. Sedan bjussar vi på en rad förmåner som du kan ta del av utanför jobbet. Du har bland annat möjlighet att hyra stuga i Sälen eller till semesteranläggningen på västkusten samt ta bruttolöneavdrag för personalbil eller personalcykel.
Vem är du?
En utbildad undersköterska eller någon med erfarenhet från liknande verksamhet, som är en fena på att samarbeta. Du har ett självständigt och flexibelt arbetssätt och behärskar det svenska språket i tal och skrift tillräckligt bra för att kommunicera med omsorgstagare, anhöriga, kollegor och andra professioner. För att arbeta i ytterområdena så behöver du ha körkort för bil och i innerstan behöver du kunna cykla. Det är så vi tar oss till omsorgstagarna runt om i Karlstad, i ur och skur.
Låter det här väldigt mycket som du? Då hoppas vi att du snart hör av dig och söker jobbet!
Vår gemensamma värdegrund ställer krav på ett professionellt och medmänskligt bemötande i kontakten med våra omsorgstagare och anhöriga, vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Detta är en intresseanmälan, vi rekryterar löpande och söker nya medarbetare både för tillsvidaretjänster och vikariat. Utifrån din situation och erfarenhet kan vi tillämpa upp till 6 månaders provanställning.
Innan erbjudande om anställning kan ges behöver du visa upp ett belastningsregisterutdrag från Polisens hemsida.
Intervjuer erbjuds både fysiskt på plats eller digitalt via Teams. En av våra rekryterare återkommer till dig om hur vi går vidare i processen.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Hemtjänst Kontakt
Sara Viklund sara.viklund@karlstad.se Jobbnummer
9667047