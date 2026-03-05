Intresseanmälan tekniker till Karlskrona
Eltel Networks Infranet AB / Supportteknikerjobb / Karlskrona Visa alla supportteknikerjobb i Karlskrona
2026-03-05
Vill du bli en av oss? Skicka din intresseanmälan idag! Eltel växer snabbt och söker ständigt nya medarbetare. Vi är alltid intresserade av att anställa nya tekniker och ser gärna att du blir en del av vår kandidatpool!
Vad gör en service- & installationstekniker på Eltel?Som service- och installationstekniker hos oss är du med och bygger, underhåller och servar kommunikationsnät samt samhällskritisk infrastruktur. Du hanterar alla förekommande utrustningar inom teknikområdet IP, LAN såsom routers och switchar samt andra typer av kundanläggningar och anslutningar.
Konkret innebär arbetet:
- Nyinstallation samt driftsättning av hårdvara så som routrar, switchar och accesspunkter
- Felsökning av förbindelser samt kundutrustning
- Konfiguration
- Migrering
- Utföra funktionstest tillsammans med vår kund
- Installation och byggnation av fastighetsnät
Som servicetekniker har du många olika kontakter, dels med vår produktionsplanerare som fördelar och lägger ut arbetet på tillgängliga tekniker och dels med kund när det behövs. Ibland behöver du själv se till att införskaffa det som behövs för att lösa problemet åt kund. Då är kommunikation A och O.
Som tekniker hos oss på Eltel kan beredskap bli aktuellt, som är 4-5:e vecka och är löneförstärkande.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar både självständigt och tillsammans. Vår arbetskultur präglas av god stämning, samarbete och frihet under ansvar. Vi står för arbetsglädje och en stark sammanhållning.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Som person är du ansvarstagande och har ett kundfokus och du gör det som krävs för att lösa uppgiften och du drivs av att serva kunden på bästa sätt samtidigt som du agerar som Eltel's ambassadör. Du är självständig och har lätt för att kommunicera samt samarbeta både med kollegor och med kunder.
För att lyckas i en roll som tekniker på Eltel är det viktigt att:
- ha B-körkort för manuell växellåda
- behärska svenska, både i tal och skrift, samt god förståelse i engelska
- ha en slutförd gymnasieutbildning (gärna inom teknik eller el)
Det är väldigt meriterande om du har kunskap inom fiber och/eller koppar. Det är vidare meriterande om du har el kunskap, då lättare el arbete kan förekomma i denna tjänst. Det är vidare meriterande med genomförd utbildning i Arbete på väg (nivå 1 och/eller 2). Även ESA och Heta arbeten är meriterande för denna tjänst.
Vi tror på visionen det du inte kan, kan vi lära dig! Det viktiga för oss är att vi hittar rätt person som passar in i teamet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så var inte rädd att söka rollen om du inte uppfyller kraven! Har du ett CV eller andra dokument som du tror är relevanta får du gärna bifoga dem.
Övrig information
- Annonsen är en intresseanmälan. Syftet är att jobba proaktivt för att hitta våra framtida stjärnor till Karlskrona. Kanske är det du?
- Våra tjänster är tillsvidareanställningar på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
- Tjänsten är placerad i säkerhetsklass, därmed är grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (innefattar bland annat rättsliga tvister och ekonomisk status).
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada!
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen på Eltel eller tjänsten så kontakta oss på rekryteringsteamet - rekrytering@eltelnetworks.se
Varmt välkommen till oss!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
