Intresseanmälan: Elevassistent till Kungsladugårdsskolan
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2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning
Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola med cirka 620 elever. I vår organisation ingår även anpassad grundskola med ungefär 35 elever. Skolan ligger i Majorna med närhet till många fina miljöer. Bland annat Slottsskogen och Svaleboskogen. Det går också lätt att ta sig in till centrala staden och Göteborgs södra skärgård med spårvagn och buss. Kungsladugårdsskolans grundsyn är alla barn är allas barn.
Vi söker en engagerad och empatisk elevassistent som talar bengali och svenska samt brinner för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö för våra elever.Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent kommer du att vara ett stöd främst för elever med särskilda behov, både i och utanför klassrummet. Var och en av dessa elever är unik med sina egna färdigheter, förmågor, erfarenheter och utmaningar. Ditt arbete som elevassistent kommer därmed att innebära att möta varje elev individuellt, där du hjälper eleven ta fram och visa sina styrkor och stöttar kring de saker som är utmanande för eleverna. Tillsammans med pedagoger och övrig personal arbetar du för att skapa en trygg och inkluderande miljö där varje elev ges möjlighet att må bra, trivas, lyckas, skapa relationer till andra och lära sig saker.
Som elevassistent är du också med på raster och beroende på om du arbetar riktat mot enskilda elever eller hel klass kan det innebära att du har ansvar för rastaktiviteter, som planeras av de som är ansvariga för rastverksamheten, gärna i samråd med elevassistenterna självaKvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning, gärna med pedagogisk inriktning. För tjänsten ser vi att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som elevassistent samt kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande alternativt annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Eftersom uppdraget innebär att stödja elev med bengali som modersmål ser vi det som nödvändigt att du kan kommunicera på både svenska och bengali i tal och skrift.
Som person är du lyhörd och en bra kommunikatör. Du arbetar strukturerat med individuella anpassningar och tydliggörande pedagogik, samt har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du har en god samarbetsförmåga och kan skapa förtroendefulla relationer med såväl kollegor som med elever och vårdnadshavare och du är trygg i dig själv och din yrkesroll.
Du behöver vilja vara med och utveckla verksamheten utifrån varje elevs behov tillsammans med dina kollegor. I ett område som präglas av en språklig och kulturell mångfald ser vi olikheter som en tillgång. Vi ser det som självklart att du som söker delar vår vilja att stödja alla elever utifrån deras förutsättningar.
Du behöver vara aktiv, deltagande, initiativtagande och flexibel för att möta de olika personer och arbetsuppgifter som jobbet innebär.
Välkommen med din ansökan!
Observera att intresseanmälan endast är möjlig för dig som har en tillsvidareanställning i grundskoleförvaltningen.Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Pia Krantz pia.krantz@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9982768