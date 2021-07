Intresseanmälan - Timvikarier till vård och omsorg - Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat - Apotekarjobb i Borlänge

Prenumerera på nya jobb hos Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat

Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat / Apotekarjobb / Borlänge2021-07-06Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där du får möjlighet att ge bra service och skapa trygghet för våra Borlängebor? Nu har du möjlighet att skicka in en intresseanmälan om att bli timvikarie!Vi söker timvikarier till nedanstående verksamheter:Undersköterska/vårdbiträde inom Särskilt boende/äldreboendeUndersköterska/vårdbiträde inom Ordinärt boende/hemtjänstOmsorgsassistent/stödassistent på grupp- och servicebostadPersonlig assistentSjälvklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-07-06Undersköterska/vårdbiträde inom äldreomsorgen:Som vikarie inom äldreomsorgen arbetar du på ett äldreboende eller inom hemtjänsten. I arbetet ingår exempelvis att stötta och motivera personen att klara av matlagning, städning och tvätt samt hygien och toalettbesök. Du finns också till hands i sociala sammanhang, till exempel genom att följa med på olika aktiviteter.Omsorgsassistent/stödassistent på grupp- och servicebostad:Som vikarie arbetar du på en grupp- servicebostad eller på daglig verksamhet. De personer du möter i ditt arbete har någon form av funktionsnedsättning. Du kommer att vara ett socialt och pedagogiskt stöd för brukare som behöver hjälp med en fungerande vardag. Att arbeta som omsorgsassistent/stödassistent innebär att du kan arbeta med flera brukare och andra kollegor, i vissa fall kan ensamarbete förekomma. Arbetsuppgifterna är bland annat att hjälpa till med förflyttningar, på- och avklädning, hygien, matlagning, handling, städning och toalettbesök.Personlig assistent:Att arbeta som Personlig assistent innebär att du är en förlängd arm till brukare med funktionsnedsättning. Syftet är att brukaren får god livskvalitet och möjlighet att utföra olika sysslor och aktiviteter. Arbetsuppgifterna är varierande utifrån brukarens behov, det kan vara t.ex. förflyttning, på- och avklädning och hygien eller att stötta vid vardagssysslor så som städning, matlagning, aktiviteter och inköp. Arbetet utgår från brukarens hem.Som vikarie kan du arbeta som vårdbiträde, undersköterska, omsorgassistent, stödassistent eller personlig assistent.Vilka krav ställer vi på våra vikarier?Du är över 18 år.Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och dina arbetskamrater.Det är verksamhetens behov som styr och som vikarie kan du bli utringd med kort varsel.Du kan skriftligt dokumentera det som krävs i verksamheten.Du kan arbeta med både manliga och kvinnliga arbetskamrater och brukare.Du lämnar in ett utdrag ur polisens belastningsregister.Krav på körkort i många av hemtjänstgrupperna och i vissa personliga assistansärenden.MeriterandeDet är meriterande om du har erfarenhet från eller utbildning inom vårdyrket.Det är meriterande om du kan finska eftersom kommunen är ett finskt förvaltningsområde.Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, som att du har en god människosyn, är lyhörd, empatisk ansvarsfull och flexibel. Du gillar att arbeta både självständigt och i grupp.För att bli vikarie hos oss tror vi också att du är en:En självständig och ansvarsfull person som bidrar till en värdefull dag för våra brukare. Som vikarie har du en viktig roll!En ersättare för ordinarie personal som förväntas kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår. Har en vilja att lära nytt.En engagerad person som visar intresse för jobbet och vågar ställa frågor när det behövs. Har en positiv inställning.En person som är professionell och trevlig i sitt bemötande och har en god kommunikativ förmåga.En flexibel person som ska kunna ta sig till flera olika arbetsplatser i kommunen. Arbetstider, arbetsplatser och uppgifter kan snabbt förändras.För den som erbjuds anställning krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi vill att du medtar utdraget om du blir kallad till intervju. Ansök om utdrag redan idag då det kan ta flera veckor. Ansök utdraget via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Schema. Tidsbegränsad anställningTimlönSista dag att ansöka är 2021-09-30Borlänge kommun, Sociala sektorn/semestervikariat5848349