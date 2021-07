Intresseanmälan - Timvikarie till Lokalvård samt Måltid - Stenungsunds kommun, Måltid - Restaurangbiträdesjobb i Stenungsund

Stenungsunds kommun, Måltid / Restaurangbiträdesjobb / Stenungsund2021-07-07Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Funktion Service - en väg in för kommunens verksamheter. Funktion Service uppdrag är att ge bästa möjliga service till kommunens förvaltning och verksamheter utifrån behov, efterfrågan och önskemål. I funktionen ingår måltid- och vaktmästeriservice samt lokalvård. Servicen består i huvudsak av att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och omsorg och lokalvård samt vaktmästeriservice i kommunens lokaler.2021-07-07Till verksamhetsområdena lokalvård samt måltid söker vi nu timvikarier till hösten. Du kommer att hoppa in med kort varsel vid ordinarie personals frånvaro. Att vara timvikarie passar utmärkt att kombinera med studier eller andra sysselsättningar eftersom du själv styr dina arbetstider och arbetsdagar.Inom Måltid förskola/skola arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.30-15.30, Måltid äldreomsorg mellan 07:00-15.30 alt 8-16.30, helgtjänstgöring förekommer, likaså röda dagar. I arbetsuppgifterna som kock ingår att laga mat från grunden med inriktning på svensk husmanskost och brödbak. Arbeta efter en bra struktur, logistik och med ekonomisk medvetenhet. Att följa egenkontrollprogram för säkerhet och kvalité i produktionen. Vidare ingår även disk, servering samt städarbete i rollen. I arbetsuppgifterna som måltidsbiträde ingår att medverka och biträda i berednings och tillagningsarbete, delta i servering, disk och städarbete.Inom Lokalvården arbetar man måndag till fredag och arbetstiderna är varierande mellan 06.00-16.00. I arbetsuppgifterna som lokalvårdare ingår daglig städning av lokaler. Vi utför lokalvård inom främst förskola, skola och vård och omsorg men även kontorsstädning i övriga. Vi har uppdrag inom hela kommunen så körkort och bil ger större möjligheter till arbete.Måltidsbiträde:Du har gått hotell-och restaurangprogrammet och/eller har motsvarande dokumenterade yrkeserfarenheterFyllt 18 årGoda kunskaper i svenska både tal och skriftGod datorvanaUtdrag ur belastningsregistretVi tror att du som söker har ett brinnande intresse för service och god mat. Du vill utvecklas inom yrket, är flexibel, engagerad, kreativ, serviceinriktad, se möjligheter inte hinder, har god samarbetsförmåga och social kompetens.Meriterande är om du har kockutbildning/av arbetsgivaren bedömd motsvarande utbildning/yrkeserfarenhet. Även kunskap avseende special-, och allergikoster.Önskvärt med B-körkort.Lokalvårdare:Fyllt 18 årGoda kunskaper i svenska både tal och skriftGod datorvanaUtdrag ur belastningsregistretDu har god förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och kunna se helheten, planera det dagliga arbetet självständigt utefter den städspecifikation som finns upprättat inom vår enhet så att kvalitét och städresultat uppnås. För dig är det självklart att ge god service till våra kunder, att ha ett gott bemötande mot dom som du möter dagligen i ditt arbete då du är ansiktet utåt för vår verksamhet. Vi erbjuder ett arbete med frihet under ansvar.Meriterande är om du har dokumenterad SRY- eller PRYL-utbildning eller erfarenhet av lokalvård.Önskvärt med B-körkort.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enlig överenskommelse. Vi vill dock förtydliga att behovet av nya vikarier kommer att bli aktuellt till hösten med start i augusti. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-09-30Stenungsunds kommun, Måltid5851204