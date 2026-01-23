Intresseanmälan - Personlig Assistent i Nacka
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2026-01-23
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Nacka
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige
Vad roligt att du vill jobba som Personlig assistent hos oss på JAG!
Att arbeta som personlig assistent kräver personlig mognad, lyhördhet och respekt för en annan människas sätt att leva sitt liv.
Assistansanvändarna i JAG har olika önskemål kring sina assistenter så vi ställer inga specifika krav på utbildning eller erfarenhet utan vi vill veta vem just DU är och vad du tror att du kan bidra med. I din ansökan får du därför möjlighet att berätta om dig själv och svara på olika frågor för att kunna matcha dig med rätt uppdrag.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan blir synlig för våra assistansanvändare och deras personliga arbetsledare. Blir du utvald kontaktar arbetsledaren dig för en intervju. Innan du börjar arbeta får du en betald introduktion så du kan känna dig trygg i ditt uppdrag.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden en tjänst hos en minderårig Uppdragsgivare behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: JAG Personlig assistans var med och drev fram assistansreformen genom en pilotverksamhet som startade redan 1992 och har idag över 4 000 anställda personliga assistenter. Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9701284