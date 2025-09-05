Intresseanmälan - Personlig Assistent
2025-09-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vad roligt att du vill jobba hos oss!
När du registrerat dig kan du hittas och kontaktas av våra arbetsledare i de olika assistanserna.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden en tjänst hos en minderårig Uppdragsgivare behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Varmt välkommen med din Intresseanmälan!
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
