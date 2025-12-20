Intresseanmälan - Legitimerade lärare och förskollärare
2025-12-20
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans kämpar vi för kunskapen, för meningsskapandet och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på kultur- och utbildningsförvaltningen.
Är du engagerad, vill bidra till utveckling och inspirera Kirunas barn och ungdomar? Vi söker nya kollegor som vill växa tillsammans med oss, tveka inte på att lämna din intresseanmälan.
Vem kan anmäla intresse?
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, legitimerad lärare, speciallärare eller specialpedagog. När du skickar in en intresseanmälan kontaktar vi dig för att se hur din kompetens bäst kan matchas mot våra behov.
Vi erbjuder
Som legitimerad förskollärare eller lärare hos oss får du bland annat en extra månadslön efter 12 månaders anställning. Du har möjlighet att hyra lägenhet i fjällen, träna kostnadsfritt på olika anläggningar (upp till 5 000 kr/år) och använda Kirunakortet ett förmånligt busskort för resor inom kommunen. Här finns också unika möjligheter till en rik fritid.
För- och grundskolan i Kiruna har cirka 600 medarbetare, bland annat lärare, förskollärare, barnskötare, lärare i fritidshem, specialpedagoger, speciallärare, lärarassistenter, studie- och yrkesvägledare, skolvärdar, elevassistenter och fritidsledare.
När du gör en intresseanmälan blir du en del av denna viktiga verksamhet, och vi matchar dig med den roll och arbetsplats som passar din kompetens och erfarenhet.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi ser att du trivs i samspel med barn, elever och kollegor. Du är självständig, initiativrik och målinriktad samt uppskattar att arbeta tillsammans i team. Du ser kollegialt lärande som en självklar del av barnens och elevernas utveckling.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att arbeta hos oss behöver du ha lärar- eller förskollärarlegitimation. Vi vill därför att du bifogar din legitimation och behörighetsförteckning till din ansökan, samt annan information du anser vara viktig.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länkenhttps://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske blir du snart en del av vår gemenskap på Kiruna kommuns förskolor och skolor!
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Organisations- och rekryteringsstöd
Rebecka Spett rebecka.spett@kiruna.se Jobbnummer
