Intervjuare till Malmöfestivalen
Lysio Research AB / Marknadsföringsjobb / Malmö Visa alla marknadsföringsjobb i Malmö
2026-07-02
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Tycker du om att prata med människor, arbeta i en levande festivalmiljö och vill bidra till viktiga undersökningar? Då kan tjänsten som intervjuare vara något för dig!
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att genomföra korta intervjuer med besökare under Malmöfestivalen. Intervjuerna sker på olika platser inom festivalområdet, där du kontaktar besökare, informerar kort om undersökningen och ber dem besvara en kort enkät via surfplatta.
Syftet med undersökningarna är att samla in besökares åsikter och erfarenheter. Resultaten används som underlag för utveckling och förbättring av olika verksamheter och evenemang.
I vissa uppdrag kan även enklare observationsmoment förekomma.
Uppdraget genomförs under Malmöfestivalen den 7–14 augusti 2026 (vecka 32–33).
Arbetstider
Arbetet sker i schemalagda pass under festivalperioden. Exakta arbetstider fastställs inför uppdragets start.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta cirka 25 timmar under Malmöfestivalen. Omfattningen kan variera något beroende på uppdragets behov.
Tjänsten passar utmärkt som ett extrajobb för dig som vill arbeta under en intensiv period i augusti.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Malmö med omnejd och som har möjlighet att arbeta under festivalperioden.
Du är social, framåt och tycker det är naturligt att ta kontakt med människor. Du är noggrann och bekväm med att följa instruktioner, samtidigt som du kan arbeta självständigt på plats.
Eftersom många festivalbesökare är internationella behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete, till exempel inom service, försäljning, event eller tidigare undersökningar.
Vi söker dig som:
Bor i Malmö med omnejd
Kan arbeta under Malmöfestivalen den 7–14 augusti enligt schemalagda pass
Talar svenska och engelska
Är social, ansvarstagande och självgående
Är noggrann och strukturerad
Vi erbjuder:
En fast timlön på god nivå.
Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast.
En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten.
Ett roligt och socialt arbete i en levande festivalmiljö.
Kort om oss
Vi på Lysio arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team för spännande uppdrag under Malmöfestivalen.
Läs mer om Lysio på vår hemsida!http://www.lysio.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757), http://www.lysio.se Arbetsplats
Lysio Research Kontakt
Projektassistent
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se Jobbnummer
9988949