Intervjuare samhällsundersökningar - Västra Götaland - Enkätfabriken AB

Enkätfabriken AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-07-07Kort om ossVi på Enkätfabriken arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi är ett ungt företag som sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Vi söker nu fler personer till vårt intervjuteam som genomför korta intervjuer på plats i Västsverige.Kort om tjänstenUppdraget gäller korta personliga intervjuer med besökare på ett flertal orter i Västsverige under vecka 29-32 2021. Undersökningen sker på uppdrag av Turistrådet Västsverige. Du genomför intervjun med hjälp av en surfplatta där du följer en webbaserad enkät och anger de svar respondenten uppger under intervjun. Intervjuerna är runt 3-5 minuter långa och består alltså av förbestämda frågor där du som intervjuare klickar i/skriver ett svar i surfplattan. Övernattningar förekommer.Efter detta uppdrag finns goda chanser för förlängd anställning för andra undersökningar.ArbetstiderArbetstiderna varierar och kan ske dagtid, kvällstid (fram till 20) samt under helger, därav är arbetet flexibelt och du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Tjänsten avser 50-100 % under den aktuella perioden.Vi söker dig som exempelvis studerar eller frilansar och under perioder har möjlighet att arbeta mer än andra.Vi söker dig som:Är noggrann och ansvarsfullHar datorvanaLätt för att uttrycka dig i tal och skriftBor i Västra GötalandKörkort och tillgång till egen bil är meriterandeVi erbjuder:En fast timlön på god nivå.Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast.En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten.Flexibilitet i arbetstider.Det är även meriterande om du läser samhällsvetenskap, humaniora eller ekonomi samt har erfarenhet av intervjuarbete.Vi anställer löpande, så skicka in din ansökan idag!Läs mer om Enkätfabriken på vår hemsida!2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-06Enkätfabriken AB5851703