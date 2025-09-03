Intervjuare på tåg, deltid/extrajobb
Lysio Research AB / Marknadsföringsjobb / Uppsala Visa alla marknadsföringsjobb i Uppsala
2025-09-03
Tycker om att interagera med människor, åka tåg och vill jobba med något som leder till samhällsutveckling?
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att dela ut och samla in enkäter ombord på tåg, på olika linjer. Enkäten består av frågor om passagerarnas resa. Du kommer att bli schemalagd för att veta vilka linjer du ska åka och vilka byten du ska göra under ditt pass. Ett pass kan alltså innebära att du åker tåg en längre sträcka, t.ex. till Örebro, och sedan tillbaka igen.
Uppdraget pågår i fyra veckor i oktober månad. Möjlighet till förlängning finns.
Arbetstider
Du har själv möjligheter att påverka ditt schema och när du vill arbeta. Tjänsten är flexibel och varierande, och passar utmärkt antingen som ett heltidsjobb under uppdragsperioden, eller som ett deltidsjobb vid sidan av studier eller annat deltidsarbete för dig som föredrar att jobba cirka 20 timmar i veckan.
Arbetspass kommer att fördelas till vardagar och helger, morgnar, dagtid och kvällstid.
Schema läggs vecka för vecka, och kommer i den utsträckning det går att anpassas efter dina önskemål och behov.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Uppsala med omnejd. Du ska vilja börja arbeta omgående, då projektet startar vecka 40. Du vill arbeta flexibelt, men kontinuerligt, och cirka 20 timmar i veckan under den period som insamlingen sker.
Du är lättlärd, utåtriktad och självgående, t.ex. finner du det enkelt att planera hur du använder tiden ombord på ett visst tåg för att hinna dela ut enkäter och sedan samla in dem igen innan du ska gå av på den hållplats du är schemalagd att gå av vid. Det är viktigt att du är kontaktsökande och utåtriktad för den här rollen.
Det är även meriterande om du har liknande arbetslivserfarenhet sedan tidigare.
Vi söker dig som:
Bor i Uppsala med omnejd
Kan jobba ca 20 timmar i veckan på varierade tider
Är noggrann, utåtriktad och ansvarstagande
Har lätt för att uttrycka dig i tal, kan svenska och viss engelska
Vi erbjuder:
En fast timlön på god nivå
OB-ersättning och restidsersättning
Ett trevligt arbetsklimat där tempot är högt, men noggrannhet är viktigast
En liten arbetsplats där varje anställds insats är viktig för helheten
Flexibilitet i arbetstider - frihet under ansvar
Kort om oss
Vi på Lysio Research arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team. Uppdraget innebär att du delar ut enkäter till resenärer i kollektivtrafiken.
Läs mer om Lysio Research på vår hemsida!http://www.lysio.se/
