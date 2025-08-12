Intervjuare för attitydundersökning
Arena Personal Sverige AB / Servicepersonaljobb / Malmö Visa alla servicepersonaljobb i Malmö
2025-08-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arena Personal Sverige AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Tycker du om att träffa nya människor och vill bidra till att utveckla MKB:s kundrelationer?
Vi på Arena Personal söker nu intervjuare för att genomföra en attitydundersökning, till vår kund MKB. I denna roll får du möjlighet att arbeta med människor samt samla värdefull information för att för att förstå boendes attityder och synpunkterPubliceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Din uppgift är att utföra en attitydundersökning kring boendes upplevelse av trygghet och trivsel i sitt bostadsområde. Tillsammans med kollegor kommer du att besöka MKB:s kunder för att genomföra en attitydundersökning.
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du kan leda samtal på ett respektfullt, lyhört och engagerande sätt. Din förmåga att fånga upp intervjupersonens intresse och skapa ett tryggt och pålitligt samtal är avgörande. Du behöver vara tydlig och informativ, med en professionell framtoning. Om tjänsten
Tjänsten är en tillfällig anställning under 5-7 veckor med start under vecka 34. Arbetet är förlagt varannan vecka måndag - torsdag och varannan vecka måndag - lördag mellan kl 15.00 -20.00. Teamet som genomför undersökningen kommer att bestå av ca 10 personer.
Arbetet kommer att ske i våra bostadsområden Rosengård (Örtagård & Herrgården) och Nydala.Bakgrund
För tjänsten krävs mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Gruppen tillsammans behöver behärska arabiska, somaliska & pasthu vilket gör det meriterande med goda kunskaper inom dessa språk.Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Är du redo för ett socialt och meningsfullt uppdrag? Sök tjänsten som intervjuare och bli en del av ett engagerat team.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Arena Personal Sverige AB
(org.nr 556606-1916), https://arenapersonal.com/ Arbetsplats
Arena Personal Kontakt
Marko Cicak marko.cicak@arenapersonal.com 0708398375 Jobbnummer
9454379