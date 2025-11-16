interpool Uppsala söker garderobiär och plock.
Restaurang & Aktivitetscenter i Uppsala AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2025-11-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang & Aktivitetscenter i Uppsala AB i Uppsala
Du är vårt ansikte utåt till våra gäster. Därför är det viktigt att du är trevlig, glad och tycker om att ge service. Du har ordning och reda kring dig på jobbet och är aktiv, pålitlig och jobbar självständigt. Du vill leverera hög standard på det du jobbar med och löser frågetecken/problem som dyker upp.
Du är delaktig i teamet och verksamhetens utveckling, ger förslag på förbättringar och förstår att du är en viktig länk till gästens helhetsupplevelsen av interpool. När vi har mycket att göra och jobbet blir stressigt är det viktigt att du kan hantera detta konstruktivt, jobba på och lösa uppdraget att serva gästen på bästa sätt.
Erfarenhet är meriterande men inget krav. Vi utbildar på plats. Vi ser gärna att du kan växa med uppgiften och utöka arbetstid och ansvar vartefter.
Saknar du erfarenhet av arbete inom restaurang men har arbetat i annat serviceyrke och har rätt attityd, vilja och inställning att lära dig finns det goda chanser att du passar in hos oss.
Vi ser långsiktigt på vår personal och satsar på dig om du har ambition och vilja. Tjänsten är deltid. Du arbetar helger, kvällar och nätter. Båda rollerna går att kombinera.
Lite av din vardag på jobbet:
Som garderobiär är du oftast den första som gästen möter och det är viktigt att du ger ett gott intryck. Du ansvarar för gästernas kläder och tillbehör och organiserar garderoben samt ansvarar för kassan.
Som plock har du ett extra öga på att gästerna har rent och snyggt omkring sig. Du rör dig hela tiden runtom i lokalerna och ser till att bord och andra ytor är fria från disk och skräp.
I båda rollerna sköter du förberedelser och avslut och ser till att allt är på plats före och efter ditt pass. Det ingår att vara delaktig, hjälpa till där du behövs, lösa frågetecken när de dyker upp och ta ansvar för att interpool sköts och fungerar på bästa sätt till våra gäster. När vi är på topp och har event kan arbetet vara stressigt och det behöver du kunna hantera konstruktivt och jobba på med ett leende.
Varmt välkommen att skicka in din ansökan snarast till personaluppsala@interpool.se
Vi tar inte emot ansökan per telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: personaluppsala@interpool.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Garderobiär/plock". Arbetsgivare Restaurang & Aktivitetscenter i Uppsala AB
(org.nr 556864-3646)
Svartbäcksgatan 11 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Interpool Jobbnummer
9606635