Internservicemedarbetare 75%
2026-02-02
Är du en serviceinriktad problemlösare? Nu söker vi en internservicemedarbetare till en myndighet i Gävleborg för ett 10-månaders konsultuppdrag på 75 %.
Om uppdraget
Vi söker en Internservicemedarbetare till en myndighet i Gävleborg, omfattningen är 75%, 6h arbetsdag från 08:30 till 15:30. Detta avser ett konsultuppdrag som ska pågå i 10 månader med start senast 20 februari.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår att samla in och dela ut post samt packa upp material och försändelser, hämta och ta emot varor samt paket, bistå vid flytt och möblering, iordningställande av lokaler och utrustning inför möten och konferenser. Vidare ansvarar du för servicen av exempelvis kopieringsmaskiner, sköta tryckning och utskick av masstrycksaker, samt lagerhållning av rapporter eller kursmaterial. Genomföra felsökningar rörande fastighet, rapportera och följa upp fel tillsammans med fastighetsägaren/fastighetsskötaren, kontrollera inpassering och ta emot besökare och dokumentera åtgärder. Receptionsarbete och beställning av bland annat kontors- och städmaterial samt fakturahantering.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som servicemedarbetare (eller likvärdigt) inom den offentliga sektorn.
körkort klass B.
grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt.
grundkunskaper i ärendesystem.
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
erfarenhet av att arbeta med handläggning av inkomna ärenden.
Meriterande
arbetslivserfarenhet som servicemedarbetare (eller likvärdigt) från statlig myndighet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Om ansökan
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, kajsa.hessel@bemania.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
