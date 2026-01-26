Internkommunikatör - vikariat
2026-01-26
Drivande internkommunikatör
Har du erfarenhet av att utveckla det kommunikativa förhållningssättet i en organisation samt att driva och utveckla intranät utifrån medarbetarnas behov? Då kan du vara den vi söker för ett kortare vikariat.
Riksgälden är en statlig myndighet som rapporterar till Finansdepartementet. Vår verksamhet bidrar till att statens kostnader och risker blir så låga som möjligt samt att det finansiella systemet är stabilt.
Vi erbjuder dig
Som internkommunikatör på Riksgälden får du en central roll i att utveckla, förankra och implementera en väl fungerande och ändamålsenlig intern kommunikation i organisationen. Du ansvarar för att driva förändringsarbetet av ett kommunikativt förhållningssätt som stödjer både våra värderingar och verksamhetens mål. Du är kanalansvarig för intranätet och leder arbetet med att utveckla strukturer, arbetssätt och innehåll. Du samordnar också det redaktionella arbetet för att säkerställa att vår kommunikation är både effektiv och engagerande.
I arbetet ingår att projektleda kommunikationsaktiviteter, inklusive planering och genomförande av verksamhetsövergripande möten. I kommunikationen med Riksgäldens medarbetare kommer du att samarbeta nära interna nyckelfunktioner som HR och ledningsgrupp.
Du rapporterar till kommunikationschefen, som sitter med i Riksgäldens ledningsgrupp. Kommunikationsteamet består av dig och sex kollegor: pressansvarig, webmaster, översättare och kommunikatörer. Vi jobbar tätt tillsammans och kliver ofta in i varandras roller och stöttar med arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig
• Ett kort uppdrag med starkt fokus på att utveckla internkommunikationen.
• Ett engagerat och hjälpsamt team.
• En arbetsplats där du får ta ansvar, utveckla och bidra till att kommunikationen verkligen når fram.Publiceringsdatum2026-01-26Profil
Vi söker dig som tar initiativ, driver arbetet framåt och samarbetar väl med andra. Du är trygg i dig själv, tar ansvar för din egen utveckling likväl som resultat och relationer.
Du har helhetssyn och förstår hur det dagliga arbetet hänger ihop med övergripande mål och hur din roll påverkar andra delar i organisationen. Du är noggrann och har ett öga för detaljer men ser också till att kommunikationen fungerar i praktiken. Du levererar med kvalitet och arbetar metodiskt och fokuserat mot mål. Dessutom planerar du ditt arbete väl och håller ordning även när tempot är högt.
Du ska även ha:
• Utbildning inom kommunikation, journalistik eller annat område som vi anser relevant.
• Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat arbete som kommunikatör.
• Arbetslivserfarenhet inom kommunikation från myndighet.
• Erfarenhet av att arbeta med ledning och ledningskommunikation.
• Aktuell erfarenhet av arbete i CMS-verktyget Sitevision.
• Bred erfarenhet av digitala verktyg.
• Erfarenhet av att ansvara för intranät, inklusive innehållsutveckling och samordning av redaktionellt arbete.
• God förståelse för tillgänglighetslagkrav och förmåga att säkerställa att all kommunikation lever upp till dessa.
• Mycket god språklig förmåga på svenska - både muntligt och skriftligt - och har förmågan att skriva klarspråk, väcka intresse och göra det svåra lätt att ta till sig.
Meriterande:
• Erfarenhet av analysarbete kopplat till intranätstatistik.
• Erfarenhet av att arbeta med DAM-verktyg med integration mot intranät.
• Aktuell erfarenhet inom digital/rörlig produktion.
Vi kommer att lägga stor vikt vid pålitlighet och lämplighet till tjänsten samt dina personliga egenskaper.
Övrig information
Välkommen med din ansökan som innehåller CV, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Skicka ansökan senast den 16 februari 2026. Ange referens 2026/155 om du skickar in ansökan på annat sätt än digitalt via Riksgäldens hemsida.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning till och med maj 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Linda Rudberg, 08-613 45 38, och kring rekryteringsprocessen Maria Themnér, HR, tfn 08-613 46 91. Fackliga representanter är: Linn Hedman, Saco-S och Anna Hendén, ST-Riksgälden som nås via växeln: 08-613 45 00.
Riksgälden erbjuder generösa semestervillkor, löneväxling till pension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimmar och tillgång till gym. Alla medarbetare har tillgång till en egen plats på kontoret men det är möjligt att avtala med sin chef om att arbeta på distans upp till 2,5 dagar i veckan.
Finansiellt innehav
Som anställd på Riksgälden har du en skyldighet att anmäla ditt innehav av finansiella instrument. För att som anställd på Riksgälden få inneha aktier i bank krävs särskilt tillstånd.
Säkerhetsklassad tjänst
Som anställd vid Riksgälden kan du komma att bli krigsplacerad, utifrån totalförsvarets behov. Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav.
Om Riksgälden
Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. Vårt kontor finns i centrala Stockholm och vi är drygt 240 anställda. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara. För mer information se riksgalden.se Ersättning
