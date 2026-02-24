Internatmedarbetare inom lokalvård och restaurang
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Skolsektionen för internat 1 vid Myndigheten för civilt försvars utbildningsenhet vid Revinge söker internatmedarbetare till sin sektion.
Sektionens uppdrag är jämförbart med en kursgård och vi ansvarar för bland annat för att servera frukost, lunch, middag och erbjuda boende till våra gäster. Våra gäster är myndighetens kursdeltagare från hela landet samt internationella gäster.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med städning och rengöring av kontorsutrymmen, lektionssalar, hotellutrymmen samt övriga lokaler och utrymmen som tillhör verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även storstädning och fönsterputsning. Du kommer vid behov även att arbeta med receptions- och restauranguppgifter. Du förväntas också arbeta under kvälls- och helgtid.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Gymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Dokumenterad städutbildning inom SRY, PRYL, INSTA-800 eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Minst 3 års erfarenhet av lokalvårdsarbete inom hotell och/eller restaurangarbete.
- Körkort med B-behörighet.
- Goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, samt goda kunskaper i engelska talet.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av statlig förvaltning.
- Erfarenhet av arbete i reception och/eller telefoni.
- Erfarenhet av arbete i restaurang.
- God datorvana
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att passa i denna roll ska du vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du tar ansvar för din uppgift och tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Revinge och resor i anställningen förekommer.Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Skolsektion för internat har i uppgift att tillhandahålla kurs- och konferensservice, studentservice och reception. I detta ingår att tillhandahålla hotell-, restaurang- och lokalvårdstjänster.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars Geist. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), Pierre Håkansson (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 10 mars 2026 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/49". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Jobbnummer
9759605