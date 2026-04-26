Internationell säljare till Brix - fasadsystem till modulhusfabriker
2026-04-26
Publiceringsdatum2026-04-26Om företaget
BRIX Sverige arbetar med moderna fasadlösningar - ett smartare sätt att bygga tegelväggar.
Systemet möjliggör tunnare, snabbare och mer hållbart byggande med lägre CO2-avtryck, anpassat efter dagens krav inom byggindustrin. Produkten är utvecklad i Finland och kombinerar traditionellt material med modern teknik.
BRIX har flera produkter och kundsegment, men i den här rollen ligger fullt fokus på fasadsystem som gör det möjligt för modulhusfabriker att använda tegelfasad.
Efterfrågan finns och nya marknader ska bearbetas. Därför söker vi dig.
Du arbetar självständigt, med ett litet team i Finland och Sverige med kort väg till beslut.
Som internationell säljare kommer du bland annat:
Identifiera och kontakta modulhusfabriker på nya marknader
Driva dialog med tekniska beslutsfattare
Räkna på projekt och ta fram lösningar
Driva affärer från första kontakt till avslut
Bygga långsiktiga samarbeten
Resa internationellt och vara nära marknaden
Arbeta självständigt med säljstrategi i nära samarbete med VD
Du har stöd från teknisk support samt marknadsavdelning som tar fram säljmaterial.Kvalifikationer
Gymnasial byggteknisk utbildning
Minst 5 års relevant erfarenhet (bygg, teknisk försäljning)
Förmåga att räkna på jobb och förstå tekniska lösningar
Mycket god engelska
Förstår och kan tala Finska
Vi söker dig som:
Tar ansvar och driver affärer framåt
Är självgående och strukturerad
Är trygg i tekniska diskussioner
Är bra på att skapa nya relationer
Trivs med att arbeta internationellt och resa
Det här är viktigt eftersom rollen handlar om att öppna nya marknader och driva affärer från grunden.
Meriterande om du:
Är byggingenjör
Har erfarenhet av modulhusproduktion
Har arbetat med internationella affärer
Talar fler språkÖvrig information
Start: Så snart som möjligt Placering: Stockholm (resor ingår i tjänsten) Anställningsform: Heltid
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
