Internationell säljare till Brix - fasadsystem till modulhusfabriker

Tillväxt Botkyrka AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-26


OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl

Om företaget
BRIX Sverige arbetar med moderna fasadlösningar - ett smartare sätt att bygga tegelväggar.
Systemet möjliggör tunnare, snabbare och mer hållbart byggande med lägre CO2-avtryck, anpassat efter dagens krav inom byggindustrin. Produkten är utvecklad i Finland och kombinerar traditionellt material med modern teknik.
BRIX har flera produkter och kundsegment, men i den här rollen ligger fullt fokus på fasadsystem som gör det möjligt för modulhusfabriker att använda tegelfasad.
Efterfrågan finns och nya marknader ska bearbetas. Därför söker vi dig.
Du arbetar självständigt, med ett litet team i Finland och Sverige med kort väg till beslut.
Som internationell säljare kommer du bland annat:

Identifiera och kontakta modulhusfabriker på nya marknader

Driva dialog med tekniska beslutsfattare

Räkna på projekt och ta fram lösningar

Driva affärer från första kontakt till avslut

Bygga långsiktiga samarbeten

Resa internationellt och vara nära marknaden

Arbeta självständigt med säljstrategi i nära samarbete med VD

Du har stöd från teknisk support samt marknadsavdelning som tar fram säljmaterial.

Kvalifikationer
Gymnasial byggteknisk utbildning

Minst 5 års relevant erfarenhet (bygg, teknisk försäljning)

Förmåga att räkna på jobb och förstå tekniska lösningar

Mycket god engelska

Förstår och kan tala Finska

Vi söker dig som:

Tar ansvar och driver affärer framåt

Är självgående och strukturerad

Är trygg i tekniska diskussioner

Är bra på att skapa nya relationer

Trivs med att arbeta internationellt och resa

Det här är viktigt eftersom rollen handlar om att öppna nya marknader och driva affärer från grunden.
Meriterande om du:

Är byggingenjör

Har erfarenhet av modulhusproduktion

Har arbetat med internationella affärer

Talar fler språk

Övrig information
Start: Så snart som möjligt Placering: Stockholm (resor ingår i tjänsten) Anställningsform: Heltid
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig.

Sista dag att ansöka är 2026-10-23
Tillväxt Botkyrka AB (org.nr 559158-0732)
Utbildningsvägen 3
147 40  TUMBA

