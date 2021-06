Internationell säljare/ Account Manager inom finans på Malta - Healthforest AB - Säljarjobb i Stockholm

Healthforest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-302021-06-30En av de branscher som går bäst i Europa just är finansmarknaden. Det finns ett enormt behov av duktiga säljare och account managers inom segmentet. Som FX Säljare är du bolagets ansikte utåt och den som våra kunder inleder sin kontakt med. I ditt arbete som FX Säljare skall du förmedla bolagets tjänster samtidigt som du skall hålla dig ajour med finansvärldens snabba rörelser.Du erbjuds1. En heltäckande sälj och produkt utbildning!2. Fast lön + hög provision!3. En egen mentor som hjälper dig i din utveckling!4. Ett konkurrenskraftigt bonus system!5. Betald flygbiljett+ gratis boende6. Lön på ungefär 4000-5000 euro/ månad ( Enligt genomsnittet idag)I rollen som Account manager kommer du att ansvara för att driva försäljning inom fokusområdena. Du kommer bl a att:Prospektera och kontakta befintliga kunder för att diskutera möjligheter och hur nyheter kan påverka börsen.Arbeta i CRM-system, hjälpa kunder med den digitala plattformen och kommunicera detta både via e-post och via telefon till företagets kunder.Vi söker dig somHar något års arbetserfarenhet från arbete med kundbemötande, exempelvis från kundtjänst, försäljning via telefon, B2C-försäljning eller finance. Men har du rätt inställning krävs ingen erfarenhetDu kommer arbeta i och nära affärssystem. Talar och skriver obehindrat i både svenska och engelska, då det används i det dagliga arbetet. Gillar att jobba resultatinriktad och är inte rädd för att arbeta hårt och målinriktatÖvrig informationTjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Sorteco och du anställs direkt hos arbetsgivaren Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervju fasen.Information om företagetArbetsgivaren är ett väletablerat finansbolag med idag ett 300 tal anställda på plats i St Julians, Malta. Det företaget erbjuder sin kunder är en plattform för investeringar i guld, olja, valuta, krypto och börsindex. De är en ägarstyrd koncern med starka värderingar som personlighet, ärlighet, innovationsförmåga och enkelhet. Koncernen omsätter idag ca 1 miljarder kr och har starka tillväxtmål.Du behöver inte ha ett CV färdigt vid ansökan, Det kan vi alltid komplettera med i efterhand. Det viktigaste är du söker innan tiden går ut.Det tar ca 30 sekunder att ansöka,SKICKA ANSÖKANSista dag att ansöka är 2021-07-30Healthforest AB5839421