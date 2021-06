Internationell Sales & Business Developer sökes till snabbväxand - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-06-30Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Just nu söker vi efter nästa Internationella kollega till en av våra kunder.Internationell Sales & Business Developer sökes till snabbväxande bolag!Om företagetBolaget är tätt integrerad med 400 av Sveriges största online sajter. Bolaget har även utvecklat en app. Appen är tillgänglig för över 460 000 användare att boka på över 400 sajter. Bolagets vision är att erbjuda innovativa och högkvalitativa lösningar för alla annonserings aktörer samt sajter och företag i ett digitalt ekosystem och i det digitala landskapet.Om rollenVill du jobba internationellt i ett snabbväxande bolag? Har du ett intresse sedan innan för digital utveckling och digital annonsering? Då söker vi dig! Nu söker vi en Sales & Business Developer till vår kund. Som Affärsutvecklare kommer du vara den drivande faktorn till nya affärer i den internationella marknaden. Du kommer ha ett helhets ansvar från att kartlägga marknaderna, 12 personer under dig, 6 country managers och deras säljare på 6 marknader, göra analyser, ta fram kampanjer, sätta strategier, och stänga affärer med både annonsörer och partners och kunder. Men framförallt driva försäljningen framåt på olika marknader, framförallt i Europa men även USA.Genom att jobba internationellt så ingår resor i arbetet där du behöver hålla möten och presentationer för potentiella kunder/partners. Genom att jobba internationellt mot ny marknad behöver du trivas med att jobba självgående och med frihet under eget ansvar.Din målsättning och fokus kommer vara att driva fram affärer genom sälj, utveckla säljstrategier på kort och lång sikt.Med rätt ledaregenskaper ser vi även utvecklingspotential till att få mer ansvar i rollen och på sikt jobba med ansvar som ledare.Erfarenhetskrav:Minst 5 års säljerfarenhet (Helst B2B Sales nom media)Minst 3 års erfarenhet av säljledning- Minst 4 års erfarenhet med storkundansvarAffärs engelska och Svenska flytande i tal och skriftOffice Paketet och vana av att göra PresentationerMeriterande kravHögskoleutbildning eller högre än gymnasial nivåIT kunnig och har grundlig förståelse för affärssystemHar vana av att jobba med längre säljprocesserVi tror även att du passar bäst in hos oss om duHar eget driv, är nyfiken, analytisk, strategisk och affärsorienterad.Du är resultatorienterad och har vana av att arbeta med en rad olika personer såsom produktägare, utvecklare och företagsledning.Är självgående samtidigt som du arbetar bra i gruppSökord: Säljare, Account Manager, Sales, Sales Developer, Affärsutvecklare, Försäljare, Internationell Säljare, Salesman, Golf2021-06-30I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-14Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5837587