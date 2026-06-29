Internationell rekryteringsansvarig av master franchisetagare
OnePartnerGroup Södra Norrland AB / Butikssäljarjobb / Gävle Visa alla butikssäljarjobb i Gävle
2026-06-29
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Card Group är en internationell franchise organisation etablerad i över 40 länder. Vi producerar och distribuerar ett unikt sortiment av gratulationskort, present och partyprodukter som säljs i butiker över hela världen. På Huvudkontoret i Gävle samordnar vi produktionen, utvecklar nya designer, administration och support. Arbetsplatsen är belägen i Gävle.
För dig som gillar att se världen, göra affärer och leda människor finns nu chansen att få vara med och bidra i Cardgroups fortsatta framgång. Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Med världen som arbetsfält ansvarar du för etablering/rekrytering av nya Master Franchisetagare runt om i världen och även franchisetagare i Sverige. Du ordnar med annonser i olika medier och plattformar, genomför intervjuer, skriver avtal m.m. samt ger uppstart och support till de nya Master Franchisetagarna där du säkrar att de följer våra standards, processer och system. Du kommer att samarbeta med våra Internationella Sales Managers och vår svenska försäljningschef och bearbeta kunder/butiker i Sverige.
Vem vi söker
Du har en gedigen säljerfarenhet med dokumenterade säljresultat och vana av säljledning. Du är resultat och målinriktad och har hög drive, hög energinivå, är stresstålig och självständig.
Du är målinriktad och har en starkt eget driv.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Du gillar resa och trivs med att vara på resande fot.
Meriterande om du har erfarenhet från roll inom franchising eller återförsäljare system
Vad vi erbjuder
En utmanande miljö där du kommer få utveckla ditt ledarskap, dina försäljningsförmågor, resa och se världen. Kollegor och produkter av topp-klass! Varmt välkommen med din ansökan.
Vad händer när du sökt tjänsten
Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen kommer vi att kontakta dig för intervju, referenstagning och bakrundskontroll.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Tomas Danebäck, tomas.daneback@onepartnergroup.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Södra Norrland AB
(org.nr 559093-7537), https://www.cardgroup.com/
803 01 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cardgroup Kontakt
Verksamhetschef
Tomas Danebäck tomas.daneback@onepartnergroup.se +460705242847 Jobbnummer
9982413