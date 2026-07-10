Internationell koordinator EC2U, vikariat
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-07-10
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Beskrivning
International Office söker en engagerad och ansvarsfull internationell koordinator som vill bidra till universitetets internationaliseringsarbete inom universitetsalliansen EC2U (European Campus of City-Universities). Som internationell koordinator kommer du att arbeta med att stötta den verksamhet och de personer som är kopplade till alliansarbetet.
Bildandet av en universitetsallians finansieras genom ett av EU:s flaggskepp för utveckling av högre utbildning, Europauniversitetsinitiativet. Satsningen från EU på europeiska universitetsallianser har som mål att universitet i olika europeiska länder ska samarbeta tvärvetenskapligt i fördjupade strategiska allianser för att ta sig an olika framtidsfrågor och samhällsutmaningar. Syftet är att höja kvaliteten i den europeiska högre utbildningen och att bidra till inkludering och stärkt konkurrenskraft. Studenter inom alliansen ska kunna skräddarsy sin utbildning med kurser från de olika universiteten. Genom programmet Erasmus+ får studenter och anställda finansiering för utbytesperioderna i de andra länderna. Du kan läsa mer om Europauniversitetsinitiativet här: https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative
Fokus för EC2U-alliansen ligger på att utveckla processer som bidrar till en harmonisering mellan universiteten inom utbildning och forskning. Ett av målen är att skapa goda möjligheter för studenter att med enkelhet röra sig mellan de olika universiteten i nätverket. I alliansen ingår utöver Umeå universitet åtta universitet i Finland, Frankrike, Italien, Portugal, Rumänien, Spanien, Tyskland och Österrike. Du kan läsa mer om EC2U här: https://ec2u.eu/
International Office är en självständig enhet med 20 anställda inom universitetets förvaltning och arbetar med universitetsgemensamma frågor inom internationalisering. I enhetens uppdrag ingår ansvar för universitetets deltagande i flertalet utbytesprogram, nätverk och internationella samarbeten, studieavgiftsadministration, internationell studentrekrytering, internationell alumnverksamhet samt att stödja studenters och medarbetares mobilitet. Alla dessa delar är viktiga för utvecklandet av universitetsalliansen EC2U. International Office erbjuder en dynamisk arbetsplats med spännande möten med studenter, lärare och samarbetspartner från hela världen och arbetar i nära samarbete med institutioner, fakulteter och andra enheter. Vill du vara med och bidra till Umeå universitets deltagande i detta innovativa och nya sätt för samarbeten mellan universitet i Europa så är detta vikariat i 6 månader en unik möjlighet!
Arbetsuppgifter
Som internationell koordinator ingår du i en administrativ grupp som stöder och handlägger arbetet inom alliansen för Umeå universitets räkning. Implementeringen av alliansen verksamhet genomförs av ett flertal lokala temagrupper bestående av för ändamålet väsentliga personer och funktioner som tex lärare, forskare, studentrepresentanter samt teknisk och administrativ personal och du kommer att ingå som administrativt stöd. Du kommer att delta i planering och uppföljning, administrera möten och aktiviteter samt ha kontinuerlig kontakt med representanter från andra universitet och associerade partners i regionen inom samma arbetsområde. Inom ramen för anställningen ingår att du har många kontaktytor varför det är viktigt att du är bra på att bygga relationer. EC2U är en ny typ av samarbete där rutiner och mallar för arbetet är under uppbyggnad. Resor förekommer i tjänsten.
I dina arbetsuppgifter som internationell koordinator kan bland annat följande ingå:
administrera, handlägga och koordinera arbetet för ett antal lokala EC2U-grupper vid Umeå universitet,
koordinera arbetet inom alliansen med övriga EC2U-universitet,
vara kontaktperson för associerade partners i regionen till Umeå universitet,
vara kontaktperson för personal och studenter vid Umeå universitet gällande EC2U-frågor.
informera, kommunicera och ge service till fakulteter och institutioner vid universitetet samt associerade partners i regionen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
examen från universitet/högskola som arbetsgivaren bedömer relevant,
flerårig relevant och aktuell erfarenhet av självständigt kvalificerat administrativt arbete,
intresse för internationella frågor inom högre utbildning och erfarenhet från hantering av internationella samarbeten eller utbyten inom utbildning eller forskning
erfarenhet från arbete med frågor och regelverk som rör främjande av internationell mobilitet av studenter, personal och lärare
erfarenhet av att ha varit på internationellt utbyte
goda datorkunskaper samt vana vid att arbeta med M365
goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift och kunna använda engelska som arbetsspråk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som har en professionell inställning med hög servicenivå i såväl interna som externa kontakter. Du har god initiativ- och organisationsförmåga med sinne för detaljer. Det innebär att du är flexibel och känner det stimulerande att jobba i en miljö med varierande arbetsuppgifter och på olika nivåer. Arbetet kräver också att du trivs och fungerar väl i arbete som utförs självständigt såväl som i grupp. Vi ser även att du kan prioritera utifrån en helhetssyn samt är van att ta initiativ och arbetar lösningsfokuserat.
Villkor
Anställningen är ett vikariat i 6 månader på heltid med tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi, och ska vara inkommen till Umeå universitet 2026-08-06. I denna rekrytering söker du enbart med ditt CV. I ansökningsformuläret kommer du att få svara på frågor om varför du söker den utlysta anställningen samt ge information om din kompetens och erfarenhet kopplat till den utlysta anställningen.
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Ingrid Svensson, Telefonnummer: 090-7865635 e-post: ingrid.svensson@umu.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874), https://www.umu.se/jobba-hos-oss/
Umeå universitet (visa karta
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901 87 UMEÅ Arbetsplats
Umeå universitet, Universitetsförvaltningen Kontakt
SEKO SEKO seko@umu.se 090-7865296 Jobbnummer
9998832