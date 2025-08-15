Internationell handläggare
2025-08-15
Studentavdelningen är en del av universitetsförvaltningen med uppdrag att ge stöd och service till studenter samt handlägga studentärenden.
Studentavdelningen ger även verksamhetsstöd och rådgivning till institutioner och universitetsledning. Inom avdelningen arbetar totalt ca 150 personer och verksamheten bedrivs i Studenthuset på universitetsområdet.
Till gruppen för stöd till internationalisering, universitetets International Office, söker vi ytterligare två internationella handläggare. International Office handlägger internationella frågor och mobilitet inom utbildningsområdet vid Stockholms universitet. Gruppen ansvarar bl.a. för universitetets centrala utbytesavtal och nätverk, internationell studentrekrytering och internationella besök samt samordnar internationella utbildnings- och utbytesprogram, t.ex. Erasmus+ och MFS.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/studentavdelningen.

Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna omfattar handläggning av ärenden relaterade till universitetets centrala arbete med studentutbyte, Erasmusprogrammet och programmet Minor Field Studies (MFS). Inom ramen för anställningen arbetar du med löpande information och stöd till både svenska och utländska studenter, du handlägger studentärenden och bidrar till att utveckla verksamheten. Du är också involverad i avtalsfrågor och har löpande kontakt med partnerlärosäten. Du har ofta kontakt och samarbetar med övriga delar av Studentavdelningen och Stockholms universitets institutioner. Till stöd för arbetet arbetar du med flera digitala verktyg och studieadministrativa system.
I din roll arbetar du inom ett mindre team men har även ett nära samarbete med övriga kollegor vid International Office, med andra grupper och avdelningar inom Stockholms universitet samt ibland med externa samarbetspartners.
Inom ramen för anställningen kan även andra inom Studentavdelningen förekommande arbetsuppgifter bli aktuella.

Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen och erfarenhet av arbete med utbildningsadministrativa processer inom högskolesektorn. Du ska ha erfarenhet av arbete med internationell studentmobilitet inom högre utbildning. Det är meriterande om du själv deltagit i utbytesstudier eller annan utlandsvistelse inom ramen för din utbildning. För den ena anställningen är det även meriterande om du har erfarenhet av handläggning av ärenden inom Erasmusprogrammet.
Mycket god administrativ förmåga är ett krav liksom utmärkta kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Du får gärna ha kunskaper i ytterligare språk. Du är van att arbeta i Office-paketet och har gärna erfarenhet av publicering på webb och i sociala medier. Erfarenhet av administrativa system såsom Move On, Mobility Online eller Ladok är önskvärt.
Du är en person som kan ta egna initiativ, axla ett stort ansvar och arbeta självständigt och strukturerat i en miljö där tempot ofta är högt. Du har lätt för att förmedla information, både muntligt och skriftligt, och känner dig trygg med att framträda inför små och stora grupper både på svenska och engelska. Vidare har du lätt för att samarbeta, är serviceinriktad och har ansvarskänsla.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information kan lämnas av sektionschef Åsa Petri, mailto:asa.petri@su.se
Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
