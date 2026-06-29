Internationell försäljningschef till Work System
Adding People AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-06-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adding People AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Work System berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/6kigSSKac46IL6csQubNW1?si=ZAA5xwUER_SlsInvfXcklA
Därför är du viktig
Work System har byggt ett starkt koncept och tagit en ledande position i Norden. Nu fortsätter resan ut i Europa, och här kommer du in i bilden. Som internationell försäljningschef får du en nyckelroll i vår fortsatta expansion. Du blir personen som får människor, marknader och affärer att växa tillsammans. Med ditt ledarskap skapar du förutsättningar för ökad försäljning, starka distributörsnätverk och en kundupplevelse som känns igen oavsett vilket land kunden möter oss i.
Det här är en roll för dig som vill vara med och bygga något långsiktigt och som trivs bäst när du får vara nära verksamheten.
Det här är Work System
Work System brinner för bilinredning, bilutrustning och tillbehör till servicebilar. Med våra prisvärda premiumlösningar skapar vi ordning och reda i våra kunders arbetsmiljö, utan att kompromissa med säkerheten. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar, snabb leverans, installation och generösa garantier.
Företaget grundades 2009 i Forserum och har sedan dess haft en stark och kontinuerlig tillväxt. Vi finns i dag med 27 egna anläggningar samt Pro Partners i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna och Belgien. Tack vare innovativ produktutveckling, dedikerade medarbetare och ett långsiktigt partnerskap med Entreprenör Invest AB – som ägs av IKEA-grundaren Ingvar Kamprads Stiftelse – har vi fått sex Gasellutmärkelser och utsetts till Supergasell av Dagens Industri.
Vår kultur
Vi har en snabbfotad och lösningsorienterad företagskultur som bygger på tillit, ansvar och ett starkt lagspel. Hos oss finns korta beslutsvägar, högt engagemang och stor frihet under ansvar.
Våra värdeord – snabbhet, enkelhet, stolthet, ambassadör och glädje – genomsyrar allt vi gör. De präglar vår vardag, våra relationer och vårt sätt att driva affärer. Här finns en entreprenörsanda och ett samarbete som gör det roligt att gå till jobbet.
Läs mer om Work System och om hur det är att jobba hos oss på www.worksystem.se
och www.northcastleab.com.
Fokus i din roll
Ditt uppdrag är att fortsätta etablera Work Systems koncept på den europeiska marknaden. Under de kommande åren ligger fokus på att skapa försäljningstillväxt, stärka varumärkeskännedomen och bygga en långsiktigt hållbar organisation. Lönsamhet är självklart viktigt, men under uppbyggnadsfasen är det tillväxten som har högst prioritet.
Du leder landsansvariga, säljare och distributörer och hjälper dem att utveckla både affären och sina lokala organisationer. Genom ett närvarande ledarskap coachar du människor mot tydliga mål, följer upp resultat och säkerställer att alla arbetar enligt Work Systems koncept och försäljningsmodell.
En stor del av arbetet sker ute på marknaden. Resandet är en naturlig del av rollen och ett viktigt verktyg för att skapa resultat. Genom att vara nära verksamheten stöttar du säljare i kunddialoger, utvecklar distributörer och stärker relationerna med partners och kunder. Samtidigt säkerställer du att vårt arbetssätt och koncept implementeras på ett enhetligt sätt, vilket bidrar till en stark företagskultur och en konsekvent kundupplevelse på samtliga marknader.
Rollen innebär också ett nära samarbete med vår erfarne Operations Manager kring etableringar, expansion och utveckling av verksamheten.
Om vi får önska
Vi tror att du har erfarenhet av att leda flera verksamheter samtidigt, där försäljning och operativ drift går hand i hand. Kanske kommer du från en verkstadskedja, en fordonsrelaterad serviceverksamhet, en butikskedja eller en annan konceptstyrd organisation. Du har sannolikt arbetat som regionschef, landschef, exportchef eller affärsområdeschef och är van vid att utveckla både människor och affärer genom andra ledare.
Du har också egen erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning och vet vad som krävs för att skapa aktivitet, bygga relationer och utveckla långsiktiga affärer.
Erfarenhet från fordonsbranschen är meriterande, men inte avgörande. Det viktigaste är att du har dokumenterad erfarenhet av att bygga starka team, skapa tillväxt och utveckla verksamheter på flera marknader.
Vi tror att du har några års erfarenhet från en liknande roll, men vi lägger minst lika stor vikt vid din personlighet, ditt driv och din utvecklingspotential. Om du inte prickar varje punkt men känner att rollen passar dig, vill vi gärna höra från dig.
Är det rätt plats för dig?
Du är en ledare som skapar förtroende. Du inspirerar, utmanar och följer upp samtidigt som du får människor att vilja utvecklas. Du trivs i en internationell miljö där ingen vecka är den andra lik och där relationer byggs genom personliga möten.
Resor är en naturlig del av din vardag och du ser fram emot att tillbringa större delen av veckan ute på marknaden. För dig är det där de bästa affärerna och de starkaste teamen skapas.
Bra att veta
Placering i Tenhult. Har du din bas utanför Tenhult förväntas du arbeta från huvudkontoret minst en gång per månad.
Du rapporterar till vd och ingår i ledningsgruppen.
Rollen innebär resor inom Europa, normalt 3–4 dagar per vecka.
Heltid och tillsvidareanställning med fast månadslön samt vinstdelning.
Visa ditt intresse senast den 16 augusti.
Frågor? Kontakta Ida Jergell via mail på ida@addpeople.nu
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
561 61 TENHULT Arbetsplats
Addpeople Jobbnummer
9984272