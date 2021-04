Internationell Account Manager till stort bolag! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?Internationell Account ManagerBeskrivning av jobbetVärldens bästa onlineannonseringsystem, vår kund söker just nu skarpa Account Managers.Vår kunds härliga gäng söker nya familjemedlemmar!Bolaget växer väldigt fort och anses idag vara ett av Sveriges topp tio bolag.Bolaget blev även utsett till en av Europas "hottest start ups" under 2016. Bolagets framgångar från nuvarande säljteam gör att de söker fler Account Managers. Företagets grymma och engagerade team består av en härlig mix av människor med olika bakgrunder, förutsättningar och humor. Det de alla har gemensamt att alla har roligt och kämpar för att lyckas tillsammans!Vem är du?Du har ett stort engagemang och är målinriktad i det du tar dig anHar fantastiskt och enormt driv!Älskar att sprida energi och glädje!Har stort hopp om långsiktiga karriärmöjligheterTidigare säljerfarenhet inom B2B är starkt meriterande men inget kravTalar svenska i skrift och talVad erbjuds dig?- En grym onlineannonseringsprodukt som du kan ta hur långt som helstMöjligheten att arbeta på ett modernt och framåtlutat bolagRiktiga möjligheter att komma upp i höga löner genom en generös fast lön och en förmånlig provisionsstegeAtt vara del av ett team som jobbar tight och peppar varandraSökord: Säljare, Account Manager, Sales, Sales Developer, Affärsutvecklare, Försäljare, Internationell Säljare, Salesman