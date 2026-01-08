International Mobility Business Partner sökes!
Vill du arbeta i en global koncern där du får kombinera specialistkunskap med rådgivning och nära samarbete? Som International Mobility Business Partner får du en central roll i att skapa smidiga och trygga internationella förflyttningar för medarbetare och verksamhet - i ett uppdrag där struktur, service och helhetsperspektiv är avgörande.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Perido söker en International Mobility Business Partner till vår kund, ett stort och välkänt företag inom fordonsindustrin. Här erbjuds du ett utvecklande konsultuppdrag i en global koncern, i en stöttande och engagerad arbetsmiljö med fokus på samarbete och service. Tjänsten är placerad i Göteborg.Arbetsuppgifter
Din roll innebär att säkerställa att processen för att flytta medarbetare mellan länder fungerar så smidigt som möjligt. Tillsammans med teamet ansvarar du för hela uppdragslivscykeln, inklusive exempelvis stöd inom immigration, relocation, skatt, socialförsäkring, pension och lön. Detta kräver ett nära samarbete och god koordinering med olika interna intressenter såsom HR, chefer och ekonomi samt med externa leverantörer inom relocation, immigration, skatt, global försäkring m.m.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ge vägledning och stöd inom global mobilitet till medarbetare och deras familjer, HR och chefer
Ta fram ersättnings- och förmånspaket samt kostnadsprognoser; initiera relocation- och andra leverantörstjänster samt hantera tillhörande administrativa uppgifter
Genomföra möten med utsända medarbetare för att presentera villkor och förutsättningar samt ge tolkning och vägledning kring policys
Ha frekvent kommunikation med alla involverade parter och fungera som huvudsaklig kontaktpunkt i frågor som rör gränsöverskridande upplägg
Hantera förväntningar genom proaktiv kommunikation och säkerställa att varje intressent är medveten om sin roll i processen och agerar därefter
Rådgiva och utbilda kring policys, riktlinjer, processer och rutiner inom global mobilitet för att säkerställa en tydlig förståelse hos alla parter
Identifiera skatterisker och stödja efterlevnad av regelverk i samarbete med interna skatte- och regelefterlevnadsspecialister
Proaktivt identifiera möjligheter till processförbättringar och ökad effektivitet
Dina egenskaper
För att trivas i rollen behöver du känna dig trygg i en dynamisk och internationell arbetsmiljö där tempo, förändring och samordning över gränser är en naturlig del av vardagen. Du arbetar strukturerat och har öga för detaljer, samtidigt som du behåller ett affärsmässigt helhetsperspektiv och är skicklig på att skapa och utveckla långsiktiga, förtroendefulla samarbeten. Du är en mycket skicklig kommunikatör som känner dig bekväm i känsliga diskussioner och förhandlingar och som agerar med professionalism, konfidentialitet och integritet. Detta är en möjlighet att arbeta i en spännande och utmanande global miljö där ett proaktivt arbetssätt och ett positivt mindset med fokus på service och lösningar är framgångsfaktorerKvalifikationer
Universitetsutbildning inom HR, företagsekonomi, närliggande område eller motsvarande arbetslivserfarenhet. HR-erfarenhet krävs om utbildningen inte är inom HR.
Dokumenterad erfarenhet i liknande roll med ansvar för globala mobilitetsprogram och internationella uppdrag
Kunskap om processer inom global mobilitet, inklusive lön, skatt, socialförsäkring, expatriatersättning, pension, relocation, immigration, försäkring och regelefterlevnad
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga för att effektivt arbeta med intressenter på olika nivåer i organisationen samt förmåga att förklara komplexa frågor på ett enkelt och tydligt sätt
Analytisk förmåga med stor noggrannhet för detaljer samtidigt som du behåller ett helhetsperspektiv
Flexibilitet och förmåga att anpassa dig till förändrade prioriteringar och deadlines samt navigera i komplexa internationella regelverk
Hög grad av kulturell medvetenhet och förståelse för kulturella aspekter i globala uppdrag
Starkt kundfokus med förmåga att proaktivt sätta förväntningar och bygga relationer över alla nivåer och kulturer inom organisationen
Flytande i både svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
