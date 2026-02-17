Internatchef Karolinaskolan
Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. / Sjukvårdschefsjobb / Höör Visa alla sjukvårdschefsjobb i Höör
2026-02-17
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för. i Höör
Är DU vår nya internatchef på Karolinaskolan?
Fogdaröd är en värderingsstyrd organisation med lång erfarenhet av social omsorg, boende och skola. Vi driver sedan 25 år tillbaka Karolinaskolan, ett naturbruksgymnasium med trädgårdsinriktning, speciellt utformat för ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Skolan bygger på en helhetslösning med internat i hemlik boendemiljö och dygnet-runt-stöd, måndag-fredag under skolåret.
Att leda Karolinaskolans internat innebär att du är ansvarig för verksamheten på skolans internat med tyngd på att skapa och upprätthålla trygghet, struktur och tillit i internatets vardag för ungdomar och personal.
Du ansvarar för samarbete med placerande socialtjänst i ungdomarnas hemkommuner och har ansvaret för att följa avtalen som gäller med respektive kommun. Du har ansvaret för att genomförandeplaner och dokumentation görs och följs utifrån lag och kvalitetskrav.
Du samarbetar med rektor på Karolinaskolan då uppdraget att leda medarbetare i verksamhetens två delar mot gemensamma mål innebär att du och rektor arbetar nära och där ditt ansvar är att driva och kvalitetssäkra internatets uppdrag. Vi ser det som viktigt att hålla ihop de två delarna och verka för en helhetssyn på verksamheten.
Du kommer ha övergripande ansvar för ekonomi, driften av verksamheten och personalansvar. Ditt chefsområde omfattar ett personalansvar för ca 12 medarbetare. Som internatchef ingår du i Fogdaröds ledningsgrupp.
Vi ser DIG med:
• Lång ledarerfarenhet inom socialt arbete, som exempelvis skola, elevhälsa, LSS, HVB eller motsvarande.
• Erfarenhet av ungdomar med NPF
• Förmåga att få saker gjorda och vara tydlig i kommunikationen
• Meriterande: bakgrund från skolans värld
Vi söker dig som i ditt ledarskap är tydlig med dina förväntningar och relationsskapande mot din omgivning. Du är proaktiv i ditt arbete med att kontinuerligt utveckla verksamhetens kvalitet.
För att lyckas i arbetet som internatföreståndare behöver du vara en verksamhetsnära ledare, som är lyhörd och har ett entusiasmerande ledarskap. Det är av vikt att du antar ett långsiktigt perspektiv i din gärning; kontinuitet i verksamheten är en förutsättning. Att du dessutom har en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift, en god digital kompetens och förmåga att ha en budget i balans ser vi som självklart.
Skulle denna roll vara något för dig, har DU nu din chans att bli vår nya internatchef med fokus på trygghet, struktur, tillit och utveckling.
Vad vi ger dig:
Heltid, tillsvidare i Höör. Möjlighet att forma framtiden i en organisation driven av respekt och omtanke. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: jessica.hallberg@fogdarod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Internatchef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Fogdaröd omsorg, vård & skola upa ek. för.
, http://karolinaskolan.se
Norra Fogdarödsvägen 8 (visa karta
)
243 93 HÖÖR Arbetsplats
Fogdaröd omsorg, vård och skola Kontakt
VD
Maria Nilsson maria.nilsson@fogdarod.se 0413-559706 Jobbnummer
9747975