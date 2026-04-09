Internal Communication Specialist inom Group Marketing & Communications
Trivs du med att arbeta med engagerade och kunniga kollegor som delar med sig och hjälper varandra? Vill du jobba i en organisation som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar? Hos oss på Coromatic erbjuds du ett ansvarsfullt och utvecklande arbete som bidrar till att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle där exempelvis sjukhus och räddningstjänster kan driva sina verksamheter utan avbrott.
Vi söker dig som vill driva och utveckla intern kommunikation på nordisk nivå, stärka engagemanget, kulturen och ledarskapet i organisationen
Som Internal Communications Specialist blir du navet i vår interna kommunikation. Du skapar tydliga, inspirerande och målgruppsanpassade budskap och kommunikationsinsatser som stärker relationen mellan ledning och medarbetare. Rollen tillhör gruppen Group Marketing & Communications som arbetar nordiskt och vi söker dig som vill bidra till förändringskommunikation, ledarstöd samt utvecklingen av vårt medarbetarvarumärke.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och implementera nordiska interna kommunikationsstrategier.
Säkerställa enhetlig, tydlig och relevant kommunikation kring strategi och förändringsinitiativ.
Stödja chefer i chefskommunikation och kommunikativt ledarskap.
Producera och koordinera innehåll till intranät, nordiska nyhetsbrev, all-hands-möten och interna event.
Ansvara för intranätets struktur och övergripande innehåll samt löpande publiceringar.
Mäta, följa upp och analysera effekten av interna kommunikationsinsatser.
Vi ser att du
Har en universitetsutbildning på kandidatnivå inom kommunikation eller marknadsföring.
Har flerårig erfarenhet av liknande roll och har dokumenterad erfarenhet av att driva förändringsarbete, gärna i tillväxtmiljöer.
Har erfarenhet från arbete i organisationer med en mix av medarbetare på kontor och medarbetare ute på kundernas anläggningar
Erfarenhet av Employer Branding/EVP-kommunikation i matrisorganisation.
Erfarenhet av digitala verktyg & moderna kommunikationskanaler med fokus på intranät, t ex SharePoint.
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande att förstår danska och norska.
Vem är du?
Vi söker dig som arbetar strukturerat, där tydliga processer, planering och förmågan att hålla deadlines är ditt naturliga arbetssätt. Du är resultatorienterad och sätter höga mål för dig själv. Vi tror också att du är en kreativ person som trivs med att tänka nytt, se möjligheter och hitta innovativa lösningar på både stora och små utmaningar. Samtidigt är du relationsskapande och trygg i sociala situationer där du tar initiativ, och bygger kontakter med lätthet.
Din lyhördhet och förmåga att förstå andras perspektiv gör att du bidrar till relevanta kommunikationslösningar. Du samarbetar prestigelöst, anpassar dig efter situationen och strävar alltid efter att hitta lösningar som gynnar det gemensamma målet.
Om Coromatic
På Coromatic säkerställer vi kontinuerlig kraftförsörjning och datakommunikation 24/7 genom att utveckla, serva och drifta robusta fysiska infrastrukturlösningar för datacenter och reservkraft, med hållbarhet och säkerhet som kärnan i vår leverans.
Sedan starten 1992, och som en del av E.ON-koncernen från 2019, har vi säkrat driften av verksamhetskritisk infrastruktur för samhällsbärande organisationer och i över hälften av Nordens största företag.
Bli en del av vårt team med över 800 kollegor på 21 regionala kontor och servicecenter i Norden, och var med på vår resa för att säkra ett motståndskraftigt och hållbart samhälle.
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen in med din ansökan senast 15 april
Har du frågor om rollen? Kontakta gärna rekryterande chef Brita Westelius, Head of Group Marketing & Communications, brita.westelius@coromatic.se
.
Frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta Talent Acquisition Partner Sabina Sjögren, sabina.sjogren@coromatic.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coromatic AB
168 67 BROMMA Arbetsplats
Bromma Kontakt
Recruiter
Sabina Sjögren sabina.sjogren@coromatic.se
