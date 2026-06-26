Intern Säljare till växande bolag
Framtiden i Sverige AB / Receptionistjobb / Kungsbacka Visa alla receptionistjobb i Kungsbacka
2026-06-26
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Hos BGFIX får du en central roll i säljteamet där du ansvarar för inkommande kundförfrågningar, offerter och uppföljning. Du blir ett viktigt stöd till företagets utesäljare genom att självständigt hantera kunder och affärer, säkerställa hög service och följa upp affärsmöjligheter. Rollen passar dig som trivs med kundkontakt, arbetar strukturerat och motiveras av att bidra till teamets gemensamma försäljningsmål.
Om rollen
Som Intern Säljare ansvarar du för hela processen från inkommande kundförfrågan till färdig order. Du tar fram offerter, följer upp dem aktivt och säkerställer att inga affärsmöjligheter faller mellan stolarna. Rollen handlar inte bara om administration, du förväntas driva affärerna framåt och arbeta proaktivt för att omvandla offerter till avslut.
Du har ett nära samarbete med företagets utesäljare och fungerar som deras förlängda arm. Tanken är att du ska kunna ta ett stort eget ansvar och självständigt hantera kunder och affärer utan att utesäljarna behöver vara involverade i det dagliga arbetet. Du arbetar även med att följa upp befintliga kunder, säkerställa att leveranser fungerar som de ska och identifiera nya affärsmöjligheter.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hantera inkommande kundförfrågningar via telefon och mejl.
Ta fram och följa upp offerter.
Driva affärer från förfrågan till avslutad order.
Boka kundmöten åt företagets utesäljare.
Följa upp befintliga kunder och identifiera nya affärsmöjligheter.
Registrera och uppdatera information i CRM-systemet NetSuite.
Arbeta mot tydliga försäljningsmål och nyckeltal.
Om dig
Vi söker dig som har en tydlig säljarmentalitet och trivs med att arbeta mot uppsatta mål. Du tycker om att skapa relationer, följa upp affärer och drivs av att se resultatet av ditt arbete. Samtidigt är du strukturerad och noggrann, vilket gör att du kan hantera flera kunder och affärer parallellt utan att tappa kvalitet.
Som person är du självgående, ansvarstagande och ser vad som behöver göras. Du har ett affärsmässigt tänk och gillar att vara den som driver processen framåt snarare än att vänta på nästa uppgift. Vi tror också att du uppskattar att arbeta tillsammans med kollegor där alla bidrar till lagets gemensamma resultat.
Skallkrav
Erfarenhet av försäljning, intern försäljning eller kundservice med tydligt affärsfokus.
Erfarenhet av att arbeta med offerter, order eller kunduppföljning.
God administrativ förmåga och vana att arbeta i CRM- eller affärssystem.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av B2B-försäljning.
Erfarenhet från bygg eller industrisbranschen.
Erfarenhet av NetSuite
Om kundföretaget
Sedan december 1998 har BGFIX tillverkat och levererat högkvalitativa områdesskydd till byggarbetsplatser runt om i Sverige och Danmark. Genom lång erfarenhet och ett starkt fokus på säkerhet hjälper företaget sina kunder att skapa tryggare arbetsmiljöer.
BGFIX erbjuder ett brett sortiment av produkter, från byggstängsel och fallskydd till skräddarsydda skyltar. Genom nära samarbete med kunderna levererar de helhetslösningar som omfattar allt från projektering och installation till service och underhåll. Företagets vision är att skapa säkrare miljöer och tryggare människor.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vårt mål är att göra skillnad i människors liv genom att matcha rätt talanger med rätt företag. För denna tjänst ansvarar Framtiden för rekryteringsprocessen, men anställningen sker direkt hos BGFIX.Publiceringsdatum2026-06-26Anställningsvillkor
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Fjärås
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52732_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
427 00 KUNGSBACKA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com Jobbnummer
9981570