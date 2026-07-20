Intern IT-supporttekniker
Hogia Service AB / Supportteknikerjobb / Stenungsund Visa alla supportteknikerjobb i Stenungsund
2026-07-20
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IT-supporttekniker till vår interna Servicedesk
Vi söker en lagspelare med känsla för service!
Vill du arbeta i ett hjälpsamt och sammansvetsat team där du får kombinera din tekniska kompetens med att ge service i världsklass? Trivs du i en roll där du får lösa problem, samarbeta och kommunicera med användare både via telefon och på plats på vårt kontor i Stenungsund? Då kan det här vara rollen för dig!
Om rollen
Som IT-supporttekniker hos oss på Hogia blir du en del av vårt dedikerade team som säkerställer att våra kollegor har en välfungerande IT-miljö. Vi servar medarbetare inom Hogias alla 30 bolag och hjälper dem oavsett om de jobbar på kontoret, hemifrån eller är på resande fot. Det kan handla om att ge support kring datorer, mobiltelefoner, konferensutrustning och mjukvara, men också om att guida användare genom tekniska lösningar på ett pedagogiskt och serviceinriktat sätt.
Vi har ett stort fokus på säkerhet och hållbarhet och vill alltid ligga steget före. Därför kommer du också att vara delaktig i förbättringsinitiativ – exempelvis inom IT-säkerhet och självbetjäningslösningar. Vi arbetar med en modern IT-miljö, baserad på Microsofts produkter, och ligger alltid i framkant när det gäller att implementera de senaste versionerna.
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll där du får möjlighet att växa både tekniskt och inom service och kommunikation.
Är det här du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
Ett serviceinriktat och engagerat sätt – du trivs med att jobba i team och delar gärna med dig av din kunskap.
Erfarenhet av IT-support eller en relevant IT-utbildning, erfarenhet av Active Directory och användaradministration är meriterande
Goda kunskaper i Microsofts produkter, exempelvis Windows, Microsoft 365 och SharePoint är nödvändiga och erfarenhet av Mac-miljö är meriterande.
En lösningsorienterad inställning och ett strukturerat arbetssätt – du gillar att hitta svar och hjälpa andra att komma vidare.
Förmåga att kommunicera pedagogiskt och anpassa ditt budskap till olika typer av användare.
Ett stort intresse för ny teknik och följer aktivt utvecklingen i branschen
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Låter det här spännande vill vi gärna få din ansökan!
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Lina Hedenberg på lina.hedenberg@hogia.se
.
Bra att veta! På grund av semesterperioden kommer vi att börja hantera ansökningar från och med den 4 augusti 2026.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948007-2106632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
Hakenäs 101 (visa karta
)
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
Hogia-gruppen Jobbnummer
10006623