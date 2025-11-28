Intern förstärkare/jourhems- och placeringshandläggare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
För att fortsätta göra skillnad för våra barn och unga söker vi nu dig som vill finnas där det mest
behövs inom vårt område.
Vi utökar därför med en nya tjänst i form av socialsekreterare med
speciellt uppdrag i form av interna förstärkare på 50% och som jourhemshandläggare på 50%. Den interna förstärkartjänsten är på 100% tillsvidareanställning men första året är uppdraget att vikariera på 50% som jourhems- och placeringshandläggare då den ordinarie går på föräldraledighet. Som intern förstärkare ingår du i ett team med tre ytterligare förstärkare. Som jourhems- och placeringshandläggare arbetar du tillsammans med en kollega med det uppdraget. Vi söker dig som kan bidra med erfarenhet,
kompetens och arbetsglädje så att vi på bästa sätt kan möta både de utmaningar vi dagligen står
inför och arbetet med införandet av nya socialtjänstlagen. Verksamhetsområde Barn, unga och familj i Hägersten-Älvsjö består av enheterna; mottagning, barn,
barn och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. Vårt verksamhetsområde leds av en
områdeschef och sex enhetschefer. Tillsammans satsar vi nu framåt och hjälps åt att skapa en socialtjänst
som är modern och präglas av hög kvalitet
Vi erbjuder
Vi är ett stort verksamhetsområde och vi har en varierad erfarenhetsnivå, men det vi har gemensamt är
att vi alla har fokus på barnets bästa och att ge så bra stöd som möjligt till de som behöver det som mest.
Verksamheten utvecklas löpande och du blir en viktig del i den utvecklingen. Vi tillämpar vinter- och
sommararbetstid samt flextid och du får friskvård á 3000 kronor per år samt möjlighet att ansöka om
semesterväxling.
Din roll
Som intern förstärkare kommer du tillsammans med verksamhetsutvecklare ligga under områdeschef.
Du kommer i det uppdraget få uppdrag på de olika enheterna, förutom familjestödsenheten, utifrån behov i
verksamheten så som hög arbetsbelastning eller komplexa ärenden. Uppdragen kommer vara
tidsbegränsade där målet är att de ska vara högst fyra månader.
Du kommer arbetsledas av den gruppledare som du för närvarande har uppdrag hos som intern förstärkare.
Som jourhems- och placeringshandläggare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utreda, stödja och ha kontakt med jourhem. Kring varje barn
och ungdom finns socialsekreterare som utreder och där ni tillsammans, planerar och följer upp insatsen
för det placerade barnet. Arbetet kan innefatta resor både i närområdet och andra delar av Sverige. Du har alltid barnets bästa i
fokus för att på bästa sätt matcha uppdrag kring det placerade barnet.
Vikariatet tillhör barnenheten men uppdraget innefattar att stötta alla barn och
ungdomsenheter inom verksamhetsområdet kring hantering av jourhem och inköp av jourhemsinsatser. I
rollen kommer du att söka platser bland stadens egna jourhem och vid behov konsulentstödda jourhem,
och matcha barn och ungdomars behov med rätt uppdragstagare. I första hand använder vi stadens egna
jourhem och därefter våra ramavtalsupphandlade verksamheter, men vid behov även jourhem som vi
erhåller genom direktupphandling. I dina arbetsuppgifter ingår att säkerställa kvaliteten vid
jourhemsplaceringar genom verksamhetsuppföljning och ha en personlig kontakt. Du svarar för
avtalsskrivning med leverantörer samt prisförhandling samt att processen hålls samman och blir effektiv.
Du driver processen och samordnar planeringen från början till
slut genom att matcha barn/ungdomar med den bästa placeringslösningen, ansvarar för att samordna
socialsekreterare samt externa resurser som arbetar i ärendet samt arbetar aktivt för att hitta den bästa
lösningen i varje enskilt fall - åter till hemmet, vidare till eget boende eller till familjehem.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom samt erfarenhet av placeringar
• mycket god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska
• god kunskap och erfarenhet inom BBIC
• ordning och struktur i ditt arbete samt mycket god samarbetsförmåga
Meriterande:
• meriterande med god kunskap och erfarenhet av bedömningsinstrumenten SAVRY och EARL
• meriterande med kunskap och erfarenhet av den s.k "Stockholms-modellen"; att utreda familjehem
• meriterande med god kunskap och erfarenhet inom Signs of Safety
• erfarenhet av stöd och handledning till familjehem
Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god förståelse för
beslutsvägar och när ditt arbete kräver samarbete och samverkan. Du har lätt för att strukturera och
planera ditt arbete. I din roll är du trygg och stabil och klarar av att hantera även
komplexa och svåra ärenden. Du har en problemlösande analysförmåga och kan snabbt analysera situationer och är trygg i att fatta
beslut. Du är tydlig i din skriftliga och verbala kommunikation. Eftersom det ingår resor i uppdraget som jourhems- och placeringshandläggare är B
körkort
ett krav. Vi sätter stort värde i personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
