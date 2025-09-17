Intern förstärkare barn, unga och familj- Stockholms stad
2025-09-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss!
För att fortsätta göra skillnad för våra barn och unga söker vi nu dig som vill finnas där det mest behövs inom vårt område.
Vi utökar därför med tre nya tjänster i form av socialsekreterare med speciellt uppdrag i form av interna förstärkare. Vi söker dig som kan bidra med erfarenhet, kompetens och arbetsglädje så att vi på bästa sätt kan möta både de utmaningar vi dagligen står inför och arbetet med införandet av nya socialtjänstlagen.
Verksamhetsområde Barn, unga och familj består av sex enheter; mottagning, barn, barn och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och sex enhetschefer. Som ett led i att utforma vår verksamhet utifrån intentionerna med nya socialtjänstlagen arbetar vi med att utveckla arbetssätt för såväl vårt förebyggande arbete som med vårt arbete inom myndighetsutövning.
Vi erbjuder
Vi är ett stort verksamhetsområde och vi har en varierad erfarenhetsnivå, men det vi har gemensamt är att vi alla har fokus på barnets bästa och att ge så bra stöd som möjligt till de som behöver det som mest. Verksamheten utvecklas löpande och du blir en viktig del i den utvecklingen. Vi tillämpar vinter- och sommararbetstid samt flextid och du får friskvård á 3000 kronor per år samt möjlighet att ansöka om semesterväxling. Läs mer om förmåner i Stockholm stad på här.
Din roll
Organisatoriskt kommer du tillsammans med verksamhetsutvecklare ligga under områdeschef.
Du kommer få uppdrag på de olika enheterna, förutom familjestödsenheten, utifrån behov i verksamheten så som hög arbetsbelastning eller komplexa ärenden. Uppdragen kommer vara tidsbegränsade.
Du kommer arbetsledas av den gruppledare som du för närvarande har uppdrag hos.
Ditt uppdrag kommer förutsätta att du är flexibel och kan arbeta självständigt och effektivt.
Du kommer som regel vara undantagen att delta i organisations- och verksamhetsfrågor, så som t.ex gruppmöten, för att istället kunna fokusera på dina ärenden och din handläggning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
socionomexamen
flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och ungdom (socialtjänstlagen och lagen om vård av unga)
mycket god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska
god kunskap och erfarenhet inom BBIC
meriterande med god kunskap och erfarenhet av bedömningsinstrumenten SAVRY och EARL
meriterande med kunskap och erfarenhet av den s.k "Stockholms-modellen"; att utreda familjehem
meriterande med god kunskap och erfarenhet inom Signs of Safety
goda IT-kunskaper
Du har mycket god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god förståelse för beslutsvägar och när ditt arbete kräver samarbete och samverkan. Du har lätt för att strukturera och planera ditt arbete. I din roll som socialsekreterare är du trygg och stabil och klarar av att hantera även komplexa och svåra ärenden.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig vilja, förmåga och färdighet för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-17
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna.
Innan anställningsavtal skrivs behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
