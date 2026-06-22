Interimskonsulter inom HR i Uppsala
Jurek Recruitment & Consulting AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-06-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Profil
Har du en bakgrund inom HR och söker efter nya utmaningar? Vi söker dig som är trygg och etablerad inom ditt kompetensområde, med ett tydligt konsultativt förhållningssätt och flerårig erfarenhet av att arbeta i konsultrollen. Du är van vid att snabbt sätta dig in i nya organisationer, förstå verksamhetsbehov på djupet och leverera värde från start.
Du arbetar självständigt, tar stort ansvar för både dina leveranser och relationer, och har en hög affärsmässig förståelse. Du är van vid att navigera i komplexa miljöer och känner dig bekväm i dialog med olika intressenter, oavsett nivå i organisationen.
Som person är du driven, strukturerad och lösningsorienterad, med ett starkt engagemang i ditt arbete. Du är trygg i din kommunikation och har en naturlig förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Vidare trivs du i en föränderlig vardag och ser variationen i konsultrollen som en möjlighet att utvecklas och bidra i olika sammanhang.
Vi ser även att du har ett proaktivt arbetssätt, där du inte bara levererar enligt uppdrag utan också identifierar utvecklingsmöjligheter och bidrar med insikter som skapar mervärde för kund.
Du erbjuds
Ta chansen att bli en del av vårt nätverk av chefer och specialister och få möjlighet att bidra med din kunskap och kompetens hos våra kunder. Jurek har en stor kundkrets inom olika branscher och med stora som små företag och organisationer. Uppdragens omfattning varierar i både längd och tjänstgöringsgrad. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfekt match för våra konsulter och kunder.Så ansöker du
För frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Emelie Prokop via email emelie.prokop@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902120-2064786". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Sidenvävargatan 17 (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9973605