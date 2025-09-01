Interimskonsulter inom HR i Uppsala
Är du interimskonsult inom HR och söker nytt uppdrag till hösten? Vi kommer gärna i kontakt med dig som arbetar som underkonsult inom HR, har bred kompetens inom området och är ute efter nya spännande utmaningar.
Vi har många kunder och intressanta uppdrag inom flera olika branscher, vilket öppnar upp för många möjligheter att få utvecklas och bekanta dig med nya människor, organisationer och företag.
Vi söker dig som är konsultativ, har bred HR-kompetens och trygg inom ditt kompetensområde samt har vana av att arbeta som konsult. Som person är du flexibel, driven och har ett stort engagemang. Du är social och tycker om mötet med olika människor samt har förmåga att snabbt sätta dig in i nya organisationer och arbetsuppgifter.
Jurek har en stor kundkrets inom olika branscher och med stora som små företag och organisationer. Uppdragens omfattning varierar i både längd och tjänstgöringsgrad. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfekt match för våra konsulter och kunder.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef hanna.darberg@jurek.se
Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig och hör av oss så snart som möjligt.
Om Jurek
Jurek är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom Law, Finance, Life Science, HR, Business Support, Marketing & Communication.
