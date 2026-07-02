Interimschef till Södermanland
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-07-02
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Är du en erfaren chef/ledare och är ute efter nästa uppdrag?
Om uppdraget
Vi söker en interimchef på heltid till vår kund i Nyköping med start omgående. Rollen kräver en trygg och tydlig ledare med ett coachande förhållningssätt och erfarenhet av att leda team eller verksamheter. Som person är du närvarande, lugn och beslutsam. Du har förmåga att skapa struktur, sätta tydliga ramar och driva arbetet framåt. Rollen passar dig som trivs i en operativ miljö, kan hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt och har lätt för att samarbeta över avdelningsgränser för att nå gemensamma mål.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet handlar främst om att leda det dagliga arbetet, hantera arbetsmiljörisker och tillsammans med avdelningschef ta fram kravprofil för permanent chefslösning.
Andra arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Leda, coacha och stötta medarbetare i det dagliga arbetet samt skapa tydlighet och engagemang i teamet.
Säkerställa en effektiv verksamhet genom att planera, prioritera och följa upp mål, resultat och arbetsprocesser.Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Rollen kräver bland annat erfarenhet av att hantera arbetsmiljö och rehabfrågor. Kunden ser även gärna att du har erfarenhet av offentlig verksamhet, förståelse för myndighetsmiljö, rättssäkerhet, dokumentation och formell beslutsordning.
Andra kvalifikationer innefattar även:
Erfarenhet av chefskap eller tydligt arbetsledande chefsuppdrag med ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och prioritering.
Erfarenhet av stabiliseringsförmåga, alltså att gå in i otydliga eller belastade verksamheter och snabbt kunna skapa struktur, beslut och uppföljning.
Erfarenhet av arbetsgivarutövning, förmåga att hantera medarbetarfrågor, prestationsfrågor, svåra samtal och arbetsmiljörisker inom givna ramar.
Erfarenhet av arbetsmiljökompetens, praktisk erfarenhet av SAM, riskbedömning, psykosocial arbetsmiljö och samverkan med HR/FHV.
Erfarenhet av offentlig verksamhet, förstår myndighetsmiljö, rättssäkerhet, dokumentation och formell beslutsordning.
Avslutad relevant högskole- eller universitetsexamen.
Meriterande
Kunskap om djurskydd
Erfarenhet av verksamhet där rättssäkerhet, prioritering och extern påverkan är viktigt.
Erfarenhet av att leda kvalificerade specialister där sakkunskap och chefskap behöver hållas isär.
Erfarenhet av att införa mötesstruktur, ärendestyrning, uppföljning och gemensamma arbetssätt.
Förmåga att hantera spänningar i grupp utan att förlora saklighet eller arbetsgivarperspektiv.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10/7 - 26
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman och Jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 5000.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8010763-2083311". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Nyköping Centralstation (visa karta
)
611 30 NYKÖPING Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9990214