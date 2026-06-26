Interimschef till Lantmäteriet i Gävle
Bemannia AB (Publ.) / Datajobb / Gävle Visa alla datajobb i Gävle
2026-06-26
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Är du en trygg och erfaren ledare med bakgrund inom IT Service Management?
Vi söker nu en interimschef som kan ta ett helhetsansvar för End User Services inom enheten drift och infrastruktur. Rollen innebär att leda en verksamhet där kvalitet, leveransförmåga och medarbetarutveckling står i fokus.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia där du kommer att arbeta på uppdrag hos Lantmäteriet i Gävle. Uppdraget omfattar heltid med planerad start i mitten av september 2026 eller enligt överenskommelse. Uppdraget längd kommer initialt att vara i 6 månader med möjlighet till förlängning i upp till 1 år.
Lantmäteriet bedriver en IT intensiv verksamhet med flera delar som är av stor betydelse för Sverige. För att lyckas i rollen söker vi därför en erfaren ledare med dokumenterad erfarenhet av att leda personal inom IT Service Management, exempelvis inom Service Desk och Incident Management. Du har en god förståelse för IT-verksamhet, är van att leda arbetsgrupper och har förmågan att skapa engagemang, struktur och resultat. Rollen kan även komma att omfatta ytterligare lednings- och förändringsuppdrag inom verksamheten.
Övriga arbetsuppgifter:
Övergripande leveransansvar för din funktion (leverans, kvalité).
Skapa förutsättningar för leverans, team och medarbetare (utbildning, coaching).
Personalansvar inkl arbetsmiljöansvar.
Ingå i ledningsgruppen för Drift och infrastruktur.
Driva och eller agera förändringsbärare för enhetens gemensamma verksamhetsutvecklingsområden.
Verka för goda relationer och ett gott samarbetePubliceringsdatum2026-06-26Kvalifikationer
Minst 9 års erfarenhet av IT-chefsarbete.
Dokumenterade ledarskapsegenskaper.
Dokumenterad erfarenhet inom IT området.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-08-10.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, Jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 500
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7971949-2073691". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Gävle Centralstation (visa karta
)
803 11 GÄVLE Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9981549