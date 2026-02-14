Interimschef till kommunal vård-och omsorgsverksamhet i Värmland
OnePartnerGroup Mitt AB / Sjukvårdschefsjobb / Örebro Visa alla sjukvårdschefsjobb i Örebro
2026-02-14
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Mitt AB i Örebro
, Lindesberg
, Karlskoga
, Laxå
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren interimschef för ett 3-månaders uppdrag till en kommunal vård- och omsorgs verksamhet i Värmland.
Uppdraget innebär ett operativt helhetsansvar för att leda och driva verksamheten, inklusive personal- och budgetansvar, med ett tydligt fokus på att stärka ledarskapet, skapa struktur och aktivt arbeta med kultur och förhållningssätt i gruppen.
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med gedigen chefserfarenhet. Du har vana vid att gå in i verksamheter och arbeta med ovan nämnda fokusområden.
Uppdraget önskar starta omgående och sker på plats. Uppdraget kan genomföras via eget bolag eller som uthyrd konsult via oss på OnePartnerGroup. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Mitt AB
(org.nr 556894-6072) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Fredrika Melin fredrika.melin@onepartnergroup.se Jobbnummer
9742979