Interimschef Sollefteå

Söker du som trygg ledare en meningsfull utmaning där du verkligen gör skillnad? För en kunds räkning, söker vi nu en erfaren konsult för ett uppdrag som Enhetschef.
Om uppdraget:
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, 8 timmar/dag
Längd: Minst 3 månader framåt
Plats: Sollefteå (Arbetet utförs på plats)
Som Enhetschef har du ett helhetsansvar för en avdelning med cirka 15-20 medarbetare. Du har fullt verksamhets-, personal- och budgetansvar och leder arbetet mot uppsatta mål.
En central del av rollen är det övergripande behandlingsansvaret för de unga som vårdas på avdelningen. Du ingår i institutionens ledningsgrupp, driver metodutveckling och säkerställer en god och säker arbetsmiljö. Chefberedskap enligt ett rullande schema ingår i uppdraget.
Ansvarsområden
Som enhetschef för en avdelning ansvarar du för arbetet på avdelningen så att uppställda mål nås. Du har det övergripande behandlingsansvaret för de som vistas på avdelningen. Vidare har du som enhetschef verksamhets-, personal- och budgetansvar för avdelningens ca 15-20 medarbetare.
I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i ledningsgrupp och ska förutom avdelningsansvar verka för utveckling.Kvalifikationer
För att lyckas i detta uppdrag ser vi att du är:
En ansvarstagande chef med mångårig erfarenhet.
Har en relevant akademisk examen inom exempelvis samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap.
Besitter gedigen kunskap inom vård, behandling och säkerhetsarbete.
Innehar B-körkort.
Meriterande:
Meriterande:

Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet från statlig institutionsvård.
