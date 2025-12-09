Interimschef på 50% till Linköpings universitet!
Om rollen
Som Interimschef för Infocenter vid Linköpings universitet har du det övergripande ansvaret för en grupp på 9 medarbetare som arbetar med första linjens support. Du blir en del av ledningsgruppen som består av 7 personer och får en nyckelroll i att utveckla servicefunktioner och skapa en kultur präglad av tillit och kvalitet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Leda och utveckla medarbetare samt skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö.
Säkerställa effektiva administrativa rutiner och driva förbättringsarbete.
Bidra till utveckling av digitala arbetssätt inom kundservice, reception och ärendehantering.
Hantera både strategiska och operativa frågor i en föränderlig kontext.
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Minst 3 års erfarenhet som chef/ledare med personalansvar inom offentlig eller privat sektor.
Erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner och leda i förändring.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet som chef för kundservice, reception, växel eller ärendehanteringssystem.
Erfarenhet av att utveckla kundservice.
Intresse för att utveckla digitala arbetssätt inom servicefunktioner.
Personliga egenskaper för att lyckas i rollen:
Strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten.
Serviceinriktad med god förmåga att bygga nätverk och skapa förtroendefulla samarbeten.
Flexibel och inlyssnande, med förmåga att se möjligheter i förändring.
Om Linköpings universitet
Linköpings universitet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom en rad olika områden. LiU blev universitet 1975 och har idag 44 500 studenter och 4 700 medarbetare. Det är en innovativ och framåtblickande organisation med både nationella och internationella målgrupper. Här får du arbeta i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och engagemang.
Här kan du läsa mer om Linköpings universitet
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos oss på OIO. Som konsult på OIO erbjuds du fast månadslön, betald semester från dag ett och ett högt friskvårdsbidrag.
Omfattning: 50 % av heltid.
Arbetstid: Två heldagar per vecka (oftast tisdag - torsdag) samt timmar vid behov.
Start: 26 januari 2026.
Plats: Campus Valla, Linköping. Distansarbete är möjligt när verksamheten tillåter.
Uppdragets längd: 12 månader (med möjlighet till förlängning).
Urval sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
