Interimschef kundservice och förmedling till statlig myndighet i Uppsala
Novare Bemanning AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-10-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novare Bemanning AB i Uppsala
, Enköping
, Solna
, Strängnäs
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du interimschef på jakt efter nästa uppdrag? Har du tidigare erfarenhet av uppdrag inom statliga myndigheter? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som Interimschef inom kundservice och förmedling på statlig myndighet i Uppsala.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en skicklig interimschef inom kundservice och förmedling på statlig myndighet i Uppsala.
Syftet med uppdraget är att säkerställa fortsatt stabil arbetsledning, operativ styrning och utveckling av enheten. I arbetsuppgifterna på enheten ingår även samarbete och dialog med hyresvärdarnas handläggare.
Till denna roll söker vi dig som är noggrann, effektiv och kommunikativ. Du har en god initiativ- och samarbetsförmåga. Du är trygg i dina kunskaper och ansvarstagande.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
• Operativ ledning av enheten med bostadsförmedlare och kundservicehandläggare
• Coaching av medarbetare genom en period av utveckling och förändring av roller och processer på enheten
• Personalansvar för handläggare inom enheten
• Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt uppsatta mål och riktlinjer
• Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner
• Samverkan med andra enheter och funktioner inom organisationen
• Löpande avstämning och rapportering till avdelningschef
Krav för tjänsten
Dokumenterad erfarenhet av arbetsledning och chefskap, gärna inom statlig myndighet
Erfarenhet av att leda handläggare inom kundservice, förmedling eller liknande områden
Erfarenhet av att coacha medarbetare utifrån beteende och utvecklingsmål
Erfarenhet av att leda och skapa trygghet under förändring
God kommunikativ förmåga
Förmåga att snabbt sätta sig in i verksamheten och skapa förtroende
Referens från ett liknande uppdrag
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget avser en interimschef med ett uppdrag på 50-75 % tjänstgöringsgrad under en period om cirka 6 månader, med start den 17 november 2025.Publiceringsdatum2025-10-22Så ansöker du
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-10-23.
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Olivia Campbell Lindén på olivia.campbell@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
Månadslön - Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782), https://novare.se/bemanning Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
9568667