Interimschef inom djurskydd | Nyköping
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Nyköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Nyköping
2026-07-04
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vill du ta ett viktigt ledaruppdrag inom offentlig verksamhet och bidra till samhällsnytta från dag ett? Vi söker nu en erfaren interimschef som vill leda en specialistgrupp inom djurskydd och veterinära frågor. Det här uppdraget passar dig som är trygg i ditt ledarskap och har stor erfarenhet av arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
Här får du möjlighet att skapa struktur, utveckla medarbetare och säkerställa ett välfungerande team. Uppdraget genomförs på plats i Nyköping tillsammans med engagerade specialister.
Planerat startdatum: 24 augusti. Uppdraget beräknas pågå 4-7 månader.
Uppdraget är på heltid, 4 dagar på plats.
Om Uppdraget
Vi söker en interimschef till enheten för Djurskydd och Veterinära frågor. Gruppen består av cirka 12 specialister, både djurskyddshandläggare och veterinärer. Du ansvarar för att leda verksamheten i det dagliga arbetet och skapa tydlighet, struktur och goda förutsättningar för medarbetarna. Rollen innebär också att du tillsammans med avdelningschef bidrar i arbetet med att ta fram kravprofil för en permanent chefslösning.
Arbetsuppgifter
Leda, prioritera och fördela det dagliga arbetet inom enheten
Ansvara för arbetsmiljöarbete och hantera arbetsmiljörisker
Driva och hantera rehabiliteringsärenden och personalfrågor
Coacha och utveckla medarbetare i deras yrkesroller
Säkerställa struktur, kvalitet och effektivitet i verksamheten
Samarbeta med avdelningschef kring rekryteringsunderlag för permanent chef
Vem är du
Du är en trygg, tydlig och prestigelös ledare som skapar förtroende i organisationen
Du har ett coachande förhållningssätt, god förmåga att prioritera samt är van att hantera komplexa personalfrågor. Vidare är du strukturerad, kommunikativ och drivs av att skapa goda resultat tillsammans med andra.
Har gedigen erfarenhet av chefs- och ledarskapsroller
Flerårig erfarenhet av arbetsmiljöarbete
Mycket god erfarenhet av rehabiliteringsärenden
Erfarenhet av att leda kvalificerade specialister eller expertteam
God kunskap inom personalledning och förändringsarbete
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Anna Lundström 021-15 12 08 eller via e-post: anna.a.lundstrom@manpower.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
611 30 NYKÖPING Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Anna Lundström anna.a.lundstrom@manpower.se Jobbnummer
9992573