Interimschef
2025-12-16
Uppdraget innebär att tillfälligt kliva in i en verksamhet med ansvar i ett läge där många frågor behöver hanteras parallellt. Rollen handlar om att skapa tydlighet i styrning och samarbete, stötta chefer i det dagliga arbetet och bidra till en stabil och hållbar verksamhet.
Som interimschef kommer du bland annat att arbeta med:
Stödja och leda chefer i deras operativa och strategiska ansvar
Skapa struktur och tydlighet i ledning, arbetsprocesser och uppföljning
Säkerställa fungerande samverkan internt och externt
Bygga arbetsro, tillit och ett hållbart arbetssätt i organisationen
Driva prioriterade utvecklingsfrågor tillsammans med ledningen
Om dig
Du är en erfaren ledare med vana att leda i miljöer med hög belastning och många samtidiga behov. Du är trygg i att skapa riktning, stabilitet och samarbete i komplexa verksamheter.
Uppdraget startar enligt överenskommelse och beräknas pågå i flera månader. Omfattningen anpassas utifrån din tillgänglighet. Arbetet sker på plats i Skåne med möjlighet till viss distans. Orten är inte Helsingborg.
Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan!
