Interimschef - Djurskydd och Veterinära frågor
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Administratörsjobb / Nyköping Visa alla administratörsjobb i Nyköping
2026-07-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering – och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer – i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Om myndigheten
Vill du göra skillnad genom att skapa stabilitet, struktur och framtidstro i en viktig samhällsverksamhet?
Vi söker nu en erfaren interimschef för ett tillfälligt uppdrag till en enhet inom Djurskydd och Veterinära frågor. Uppdraget passar dig som är en trygg och handlingskraftig ledare med gedigen erfarenhet av chefskap, arbetsmiljöfrågor och förändringsledning.
Vår kund är en statlig myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Du kommer att leda en specialistverksamhet där kvalitet, rättssäkerhet och samverkan är centrala delar av uppdraget. Rollen innebär att skapa struktur, tydlighet och goda förutsättningar för medarbetarna att nå verksamhetens mål.Arbetsuppgifter
Du kommer att leda en verksamhet bestående av cirka 12 medarbetare med specialistkompetens, däribland djurskyddshandläggare och veterinärer. Uppdraget fokuserar på att skapa struktur, arbetsro och tydlighet i det dagliga arbetet samt att säkerställa en hållbar arbetsmiljö.
Djurskyddskompetens är inte ett krav – det är ditt ledarskap som är avgörande.
Under den första perioden förväntas du bygga förtroende, sätta dig in i verksamhetens arbetssätt och identifiera samt hantera arbetsmiljörisker. Du kommer även att samarbeta nära avdelningschef och HR kring prioriteringar, bemanningsbehov och framtagande av kravprofil för en permanent chefslösning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
• Leda, coacha och utveckla medarbetare i det dagliga arbetet.
• Säkerställa en god arbetsmiljö och hantera arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.
• Skapa struktur, tydliga prioriteringar och fungerande uppföljning.
• Hantera medarbetarärenden, svåra samtal och arbetsgivarfrågor.
• Samverka med HR och avdelningschef samt genomföra regelbunden rapportering.
• Arbeta med nulägesanalys och åtgärdsplaner.Profil
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av chefskap med personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
• Erfarenhet av att snabbt skapa struktur och stabilitet i komplexa eller belastade verksamheter.
• Gedigen erfarenhet av arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och rehabiliteringsärenden.
• Förmåga att hantera medarbetarfrågor, prestationsutmaningar och svåra samtal.
• God förståelse för offentlig verksamhet, myndighetsutövning och formella beslutsprocesser.
Tillgänglighet för start senast den 24 augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Uppdraget varar fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning till och med mars 2027.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom myndighetsutövning eller tillsynsverksamhet samt vana av att leda kvalificerade specialistgrupper. Vi ser gärna att du har arbetat med förändringsledning och utveckling av arbetssätt, uppföljning och styrning i komplexa verksamheter.
Kunskap om djurskydds- eller veterinärverksamhet är meriterande, men chefskap, ledarskapsförmåga och förmågan att skapa struktur väger tyngre.
Omfattning och placering
• Heltid
• Placering: Nyköping
• Närvaro på kontoret minst fyra dagar per vecka.Så ansöker du
Är du en erfaren ledare som trivs med att skapa ordning, arbetsglädje och hållbara resultat? Då ser vi fram emot din ansökan. Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Sveavägen 17 (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se Jobbnummer
9998061