Interimschef - Djurskydd och veterinära frågor, Nyköping
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2026-07-03
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Vi söker en erfaren interimschef till en enhet för djurskydd och veterinära frågor inom offentlig verksamhet i Nyköping. Enheten består av cirka 12 specialister, både djurskyddshandläggare och veterinärer.
Gruppen behöver en tydlig, inspirerande och coachande ledare som kan skapa struktur, bygga förtroende och leda verksamheten under en övergångsperiod. Djup sakkunskap inom djurskydd är inte ett krav – det viktigaste är gedigen erfarenhet av chefskap, arbetsgivaransvar och förändringsledning.
Uppdragstid: 24 augusti 2026 – 31 december 2026.Omfattning: Heltid med arbete på plats i Nyköping minst fyra dagar per vecka.
Uppdraget
Under den första tiden kommer fokus att ligga på att:
Skapa tillit och etablera ett tydligt ledarskap.
Sätta sig in i verksamhetens struktur, arbetssätt och prioriteringar.
Identifiera och hantera arbetsmiljörisker.
Leda och prioritera det dagliga arbetet.
Ha regelbundna avstämningar med uppdragsgivarens avdelningschef och HR.
Tillsammans med avdelningschef ta fram prioriteringar för enhetens uppdrag samt bidra till arbetet med kravprofil för en permanent chefslösning.
Bedöma verksamhetens bemanningsbehov och föreslå en långsiktigt hållbar grundbemanning.
Lämna en kort skriftlig nulägesrapport efter cirka 30 arbetsdagar och en åtgärdsplan efter cirka 60 arbetsdagar.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som chef eller i ett tydligt arbetsledande chefsuppdrag med ansvar för medarbetare, arbetsmiljö och verksamhetsprioritering.
Erfarenhet av att snabbt skapa struktur och stabilitet i verksamheter med hög belastning eller otydliga förutsättningar.
God erfarenhet av arbetsgivarfrågor, inklusive prestationshantering, svåra samtal, rehabiliteringsärenden och arbetsrättsliga frågor.
Praktisk erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), riskbedömningar, psykosocial arbetsmiljö samt samverkan med HR och företagshälsovård.
Erfarenhet från offentlig verksamhet och god förståelse för myndighetsmiljö, rättssäkerhet, dokumentation och formella beslutsprocesser.
Möjlighet att arbeta på plats i Nyköping minst fyra dagar per vecka.
Tillgänglig för uppdragsstart den 24 augusti 2026.
Meriterande
Erfarenhet från tillsynsverksamhet eller annan myndighetsutövning.
Erfarenhet av att leda specialistgrupper där chefskap och sakkunskap behöver hållas isär.
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, mötesstruktur, ärendestyrning och uppföljning.
Dokumenterad förmåga att hantera konflikter och stärka samarbete i arbetsgrupper.
Erfarenhet från djurskydds- eller veterinärverksamhet är meriterande, men chefskap och ledarskap väger tyngre.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och närvarande ledare med ett coachande förhållningssätt. Du har lätt för att skapa förtroende, sätta ramar och följa upp verksamheten på ett strukturerat sätt. Du är beslutsför, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära både ledning och stödfunktioner. Du har förmåga att hantera förändring, skapa stabilitet och omsätta analyser till konkreta förbättringar.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så tveka inte att kontakta Ronja Sert på ronja.sert@novare.se
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Blasieholmen 4B (visa karta
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111 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Novare Bemanning Jobbnummer
9992178